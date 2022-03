Ruotalibera Teatro

presenta

La grotta del Mutamembra

Testo e aiuto regia Gabriele Traversa

regia Tiziana Lucattini

con Tommaso Lombardo e Fabio Traversa

Nuovo appuntamento della Rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022: sabato 26 e domenica 27 marzo alle ore 16.30 a Centrale Preneste Teatro di Roma (Via Alberto da Giussano, 58) va in scena lo spettacolo La grotta del Mutamembra di Ruotalibera Teatro con Tommaso Lombardo e Fabio Traversa e la regia di Tiziana Lucattini.

Il lavoro è il frutto della Residenza Giovani Centrale Preneste 2019 e unisce l’estro di un giovane autore, Gabriele Traversa, a due brillanti e sapienti attori, Fabio Traversa e Tommaso Lombardo. “Competizione e smargiasserie” da un lato e “bellezza e cuore gentile” dall’altro. Quale bambina o bambino non ha incontrato, sul suo cammino di crescita, questa contrapposizione dolorosa? C’è un mondo là fuori che, se sei gentile e sensibile, se ne approfitta. Ed ecco Vinnie, categoria cuori gentili, un folletto del bosco vittima di scherzi e prese in giro, umiliazioni e furti da parte di cavalieri, fatine e contadini. Oggi si direbbe vittima di bullismo. Un giorno sul suo cammino incontra Sir Parson, un Cavaliere dispettoso e gradasso che millanta forza e invincibilità, sempre alla ricerca di nuove sfide. Così Vinnie gli propone un viaggio speciale per andare a sconfiggere il fantomatico e terribile Mutamembra. Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Acquisto on-line su www.centraleprenesteteatro.it o in biglietteria previa prenotazione al numero 06 27801063 o all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00)

Sabato e domenica esclusivamente tramite sms o whatsapp al numero 320/2392833

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 ore 16.30

Biglietto unico 6.00 €

Prenotazione obbligatoria

