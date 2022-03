Gli appuntamenti di marzo di ”Sciroppo di Teatro” a Modena e provincia

“Sciroppo di Teatro” continua la sua programmazione nella provincia di Modena anche nel mese di marzo. Bambine e bambini a teatro con la ricetta del pediatra: è questa la sperimentazione al via in 22 Comuni dell’Emilia-Romagna grazie al progetto “Sciroppo di teatro. Un progetto per bambine, bambini e famiglie” di ATER Fondazione. I più piccoli dai 3 agli 8 anni, assieme ai loro accompagnatori, potranno andare a teatro anche con un voucher fornito dai pediatri e farmacisti dei Comuni coinvolti, per soli due euro a spettacolo.

Nella provincia di Modena sono cinque i Comuni coinvolti nella rete di Sciroppo di Teatro: Modena, Bomporto, Maranello, Nonantola e Pavullo nel Frignano. In questi territori risiedono complessivamente oltre 13mila bambini e bambine dai 3 agli 8 anni di età. Per distribuire lo Sciroppo di Teatro si sono attivati in tutto 33 pediatri e 57 farmacie.

La programmazione di Sciroppo di Teatro nel mese di marzo nella provincia modenese riprende domenica 6 marzo alle ore 16:30 al Cinema Teatro Comunale di Bomporto con ll carretto delle storie: Hansel! Gretel! della compagnia Teatro dell’Argine. Un carretto-casa offre a tre amiche vagabonde lo spazio per vivere le fiabe tra divertimento, maschere e poesia. Spettacolo adatto a partire dai 3 anni.

Ultimi appuntamenti di questa stagione di Sciroppo di teatro a Maranello, Nonantola e Pavullo. All’Auditorium Ferrari di Maranello l’appuntamento è per sabato 12 marzo alle ore 16:00 con Sonata per tubi della Compagnia Nando e Maila. Un insolito concerto fatto con pezzi di tubo che diventano strumenti. Finché una bambina sale sul palco e stravolge ogni armonia! Spettacolo adatto a partire dai 3 anni.

Al Teatro Troisi di Nonantola, domenica 13 marzo il Teatro dell’Orsa è in scena con Rodarissimo, una girandola di storie accompagnate dalla musica, ispirate alle Favole al telefono e a Tante storie per giocare. Spettacolo adatto a partire dai 4 anni.

Domenica 13 marzo alle ore 16:30 c’è spettacolo anche al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo, Teatro Evento presenta Vassilissa e la Baba Jaga di Teatro Evento: una sarta e i suoi oggetti animati narrano la storia di Vassilissa, della temibile Baba Jaga e della ricerca del fuoco – spettacolo per bambini dai 3 anni.

Domenica 27 marzo il progetto fa tappa al Teatro Storchi di Modena dove alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo Cattivini. Cabaret-concerto per bimbi monelli, nell’ambito della rassegna “La domenica non si va a scuola” di ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con Conad. Un omaggio in forma di concerto dedicato alla “monelleria”, al sovvertimento delle regole e alla naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Una produzione Kosmocomico Teatro consigliata a un pubblico dai 3 anni.

Prossimi appuntamenti di Sciroppo di Teatro a Modena e provincia: domenica 3 aprile al Cinema Teatro Comunale di Bomporto e al Teatro Storchi di Modena.

