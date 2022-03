La Scuola del Musical apre le porte agli aspiranti allievi per un Open Day di presentazione

Non c’è formazione senza passione e determinazione: due elementi fondamentali per SDM – La Scuola del Musical di Milano che, in vista delle prossime audizioni del 26 e 27 marzo, aprirà la scuola al pubblico, mercoledì 9 marzo (dalle 11:30 alle 16:30) , per far vivere ad aspiranti allievi una giornata tipo in accademia.

“Abbiamo deciso di organizzare questo Open Day, perché la scelta di una scuola professionale è molto importante e vogliamo far toccare con mano e far vedere la scuola che i ragazzi potrebbero voler scegliere.” – afferma Alice Mistroni, direttrice artistica di SDM – “L’atmosfera che si respira in SDM è frizzante, vivace, siamo sempre in fermento e per noi è importante che ragazze e ragazzi comprendano quanta passione c’è, perché è da lì che si parte. Si potrà assistere alle lezioni, conoscere i nostri allievi e il team di insegnanti.”

Gli interessati potranno assistere a quattro diverse lezioni: una di musical theatre ensemble, tenuta dalla coreografa e vicedirettrice di SDM, Chiara Vecchi, durante la quale si potrà assistere al montaggio di un numero di musical; una di tecnica vocale, con le insegnanti Elena Nieri e Angela Alesci; una di musical theatre performance, su come si interpreta un brano musicale, tenuta da Alice Mistroni e una lezione di improvvisazione e recitazione a cura di Claudio Zanelli.

La partecipazione è gratuita su prenotazione obbligatoria

SDM vanta la direzione artistica di Alice Mistroni, nota attrice di teatro e musical, e la collaborazione, come vicedirettrice, di Chiara Vecchi, attiva coreografa di Musical e Opera Lirica a livello internazionale. Il coordinamento generale e la direzione amministrativa sono a cura di Giulio Riva e della coreografa inglese Gail Richardson. Un team di successo per questa prestigiosa accademia professionale, fondata nel 2005 in collaborazione con Saverio Marconi. Parole d’ordine: professionalità, serietà e lavoro. Un insegnamento sempre innovativo che segue le orme delle più importanti accademie internazionali e ha continue collaborazioni con il mondo professionale, portando gli allievi ad interfacciarsi con il mondo del lavoro sin dalla scuola.

Punto di riferimento unico in Italia con la più alta percentuale di occupati dopo il biennio di formazione: l’85% degli allievi diplomati in produzioni nazionali e internazionali. Per menzionarne alcuni: Luca Giacomelli Ferrarini (Romeo e Giulietta Ama e cambia il mondo, West Side Story, Sweeny Todd, Fame), Lucia Blanco (Grease, Singin’ in the Rain, Addams Family), Natascia Fonzetti (Priscilla la Regina del Deserto, Fame, American Idiot ), Marta Melchiorre(Jesus Christ Superstar, Mary Poppins, Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, West Side Story), Laura Panzeri (Cirque du Soleil Paramour, Aladdin, Sister Act, La Febbre del Sabato Sera), Riccardo Sinisi (Grease, Cats, Footlose, Priscilla la regina del Deserto), Giulia Sol (Ghost, Hairspray, Protagonista di Tale e Quale show su RAI 1).

Performer d’eccellenza vantano insegnanti qualificati, tra i massimi esponenti del settore del musical: Alice Mistroni (musical theatre performance), Chiara Vecchi (musical theatre ensemble), Gipeto (dizione), Andrea Narsi e Claudio Zanelli (recitazione); Gail Richardson (tap e modern jazz), Daniela Gorella (danza jazz), Mariella Tosi e Daniela Resta (danza classica), Luca Peluso (modern jazz); Elena Nieri e Gianluca Sticotti (responsabili canto e tecnica vocale), Giacomo Buccheri (canto corale), Annamaria Schiattarella (dizione, voce, canto), Angela Alesci (canto, tecnica vocale e teoria, e solfeggio); Lucio Leone (storia del musical).

Direttrice artistica della SDM è Alice Mistroni, diplomata all’American Musical & Dramatic Academy di New York, nota attrice di teatro e musical, protagonista dei più celebri spettacoli del panorama italiano, tra i quali An American in Paris,Mary Poppins, Jersey Boys, Shrek, Priscilla, La Bella e la Bestia, Lady Oscar, A qualcuno piace caldo, Serial Killer per Signora, Peter Pan e Grease. Lavora con grandi nomi dello spettacolo quali Christian De Sica, Gianpiero Ingrassia, Gianluca Guidi, Paolo Ruffini, Claudio Insegno, Marco Giallini, Francesco Paolantoni, Renato Zero, affiancandoli in produzioni teatrali, televisive e cinematografiche. È inoltre traduttrice, adattatrice di testi e libretti teatrali per produzioni come Stage Entertainment e Disney Theatrical.

Vicedirettrice artistica è Chiara Vecchi, regista associata dei musical Ghost, Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, West Side Story, Un Americano a Parigi, Dirty Dancing; casting director di Mary Poppins per Disney Theatrical. È coreografa per Damiano Michieletto, acclamato regista delle più importanti opere liriche degli ultimi anni, tra le quali: La Cenerentola all’Opera di Dresda, Rigoletto al Circo Massimo di Roma, Macbeth al Teatro La Fenice di Venezia, La Damnation de Faust al Palau de Les Artes Valencia, Beatrice et Benedict all’Opera di Lyon, I Racconti di Hoffmann, prossimamente all’Opera di Sidney e al Royal Opera House. In ultimo è attrice e performer nei più importanti musical in Italia per la Compagnia della Rancia e per Stage Entertainment, tra i quali Sister Act, La Febbre del sabato sera, Flashdance, Cats, Cabaret, Grease, A qualcuno piace caldo e Newsies.

Fidato e prestigioso collaboratore della scuola è Federico Bellone, direttore artistico per i precedenti 10 anni in SDM, ora regista di spicco e produttore associato dei più importanti musical sul panorama Italiano e Londinese. Si distingue per le produzioni di Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, Ghost, Mary Poppins, The Bodyguard, Dirty Dancing. Prossimamente debutterà a Broadway con la sua ultima creazione Houdini, il Musical.

SDM – La Scuola del Musical ogni anno produce spettacoli professionali i cui diritti vengono acquisiti dalle produzioni di Londra e New York (The Addams Family, The Wedding Singer, Sweet Charity, 9 to 5, The Life, The Full Monty, Funny Girl, Legally Blonde, Grease.. )

L’accademia ha inoltre coprodotto con la Wizard Productions srl (produttori dei celebri musical Charlie e la fabbrica di cioccolato, Bodyguard, Fame e Dirty Dancing) musical come West Side Story, nella stagione 2016 /2017 al Teatro Manzoni di Milano, e Fame, nella stagione 2016/2017 e 2018/2019 al Teatro Nazionale e al Teatro San Babila di Milano. Dal 2018 alla SDM si è affiancata la CDM – La Compagnia Del Musical, nata da un’idea di Claudio Zanelli (regista, traduttore, scrittore e attore: We will rock you, Jersey Boys e Zeroskij con Renato Zero), per allestire produzioni teatrali impiegando i diplomati SDM. In due anni sono state già portate in scena due produzioni: Waiting e Twisted (Premio Miglior musical Off del 2019).