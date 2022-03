”Niente paura” della Compagnia teatroBlu al Cristallo

“La paura esiste!” – “Non, la paura non esiste!” – “Non so! Io in realtà non so che cosa sia la paura.”

Protagonista dello spettacolo è Giovannino: un bambino speciale, romantico e libero, spavaldo! Un bambino che non crede nella paura, ma si trova circondato da persone che parlano della paura, così decide di partirne alla ricerrca. La storia racconta la sua avventura alla ricerca di questa emozione. Giovannino incontrerà diversi personaggi spaventosi, superando un bosco fitto, un lago nero, un palazzo oscuro, e imparando a conoscere la sua reazione.

Lo spettacolo affronta il tema della paura (una delle sei emozioni principali, insieme a gioia, tristezza, disgusto, ira, sorpresa): un aspetto importante nella crescita del bambino, ma anche nella vita di tutti noi. La funzione della paura è strettamente legata alla nostra sopravvivenza, un’emozione necessaria, che però può spaventare i bambini. Nella storia Giovannino non evita di confrontarsi con la paura, ma la cerca con coraggio e desiderio: il segreto per affrontare la paura è infatti quello di ascoltarla, osservarla, capire come superarla. Comprendere quest’emozione è un punto fondamentale nella crescita , lo spettacolo porta il bambino a capire che va bene avere paura e che lui stesso può essere in grado di affrontarla trovando le risorse dentro di sé.

“Niente paura!” è una messinscena in cui la narrazione teatrale di Nicola Benussi, la musica al contrabbasso di Mirko Giocondo, la video-arte che ci guidano attraverso la storia. Una forma di teatro contemporaneo per tutti che ci racconta una storia dal sapore classico, ma moderno – una fiaba per tutti, grandi e piccini, per scoprire che: va bene avere paura, che la si può affrontare, e a volte può essere anche divertente!

Il bene e il male esistono, la paura non può essere negata ma può essere compresa. Anche Giovannino, l’eroe della nostra storia alla fine ce la fa: conosce la paura e trova dentro di sé il coraggio di mettersi in gioco e le risorse per affrontarla.

Regia: Nicola Benussi

Narrazione dal vivo: Nicola Benussi

Musica: Mirko Giocondo

Scenografia Illustrazioni e video: Ortensia Benussi

Organizzazione: Compagnia teatroBlu

Con il contributo: Assessorato alla cultura del Comune di Bolzano – Assessorato alla Cultura

Provincia Autonoma di Bolzano

