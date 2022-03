L’Orchestra ”I Piccoli Pomeriggi Musicali” con ”Gian Burrasca”

La sala del Teatro Dal Verme è pronta ad accogliere il pubblico dei più piccoli domenica 20 marzo alle ore 11, per il sesto appuntamento della 15a Stagione dell’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali dedicato a uno dei più celebri e amati testi della letteratura per l’infanzia italiana: Il giornalino di Gian Burrasca che, nell’adattamento drammaturgico dei registi Manuel Renga e Andrea Piazza, diventa solo Gian Burrasca.

Le vicende dell’indisciplinato Giannino Stoppani, soprannominato “Gian Burrasca” nel romanzo in forma di diario di Vamba (pseudonimo di Luigi Bertelli) pubblicato tra il 1907 e il 1908, sono diventate iconiche della società italiana di inizio Novecento e oggetto di numerose trasposizioni tra cui lo sceneggiato televisivo del 1964 diretto da Lina Wertmüller con Rita Pavone.

Per questa nuova versione interpretata dall’attrice Sara Dho, in scena ci sarà l’Orchestra dei Piccoli Pomeriggi Musicali, composta da di giovani e giovanissimi esecutori tra i 7 e i 17 anni, diretta come sempre da Daniele Parziani che, sin dalla fondazione, segue questo progetto di formazione dei giovani musicisti.

Le musiche eseguite, scelte per accompagnare i vari momenti del racconto, provengono per la maggior parte dal repertorio tradizionale di molti paesi oppure da loro trascrizioni d’autore (Astor Piazzolla Libertango; Pëtr Il’ič Čajkovskij L’organetto di Barberia da Album per la Gioventù op. 39; Rodgers&Hammerstein Suite da Oklahoma!) e sono tutte caratterizzate da ritmi sostenuti e ben delineati, come le energie infinite di Gian Burrasca.

«Molto spesso si dice che il mese di marzo sia pazzerello – scrivono il direttore d’orchestra Daniele Parziani e il regista Manuel Renga – forse per l’arrivo della primavera e per la voglia che viene a tutti noi di uscire, di correre all’aperto, di fare scherzetti… anche se il Carnevale è già passato, è ancora un po’ nell’aria… Dopo avervi presentato le musiche carnevalesche italiane infatti, siamo pronti a farvi ascoltare le musiche popolari provenienti da diverse regioni del Sud America (dove il Carnevale, si sa, è molto sentito) per poi passare alla tradizione del musical del Nord America; alterneremo quindi la cultura “pop” a quella “tradizionale”, cioè “folk”, anche di origine anglosassone. Ritmi sostenuti e binari, si confronteranno poi con un elegante brano classico di Čajkovskij, in tempo di valzer, e quindi ternario, per educare all’ascolto di questa varietà nel tempo musicale. Per questo marzo pazzerello abbiamo deciso di raccontarvi quest’oggi non una fiaba, ma una storia accaduta davvero (forse), la storia di un bambino piuttosto dispettoso.

La storia di Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca. Il giornalino di Gian Burrasca è un romanzo scritto da Vamba nel 1907 e pubblicato prima a puntate su “Il giornalino della Domenica” tra il 1907 e il 1908, poi in un libro nel 1912. Pensate all’inizio del 1900, quindi ormai più di un secolo fa le storie, quelle belle, quelle che tutti avevano voglia di leggere, venivano pubblicate a puntate sul giornale, ogni settimana un nuovo capitolo, una nuova avventura e tutti aspettavano proprio la domenica per sapere come la storia sarebbe andata avanti, per leggere i nuovi capitoli. E così capitò con Il giornalino di Gian Burrasca che oggi Sara Dho vi racconterà, interpretando tanti dei personaggi che vivono in questa storia. Giannino era un ragazzino di 8 anni, dispettoso, che viveva con la famiglia in Toscana e ne combinava una al giorno. Anzi, in certe giornate, anche una ogni due o tre ore! Non lo faceva con cattiveria, no assolutamente, ma era più forte di lui, quando una marachella era nell’aria ecco che c’era Giannino, tanto che dopo un petardo nella sottana della zia, dopo una bimba con tutti i capelli tagliati, dopo un sasso nell’occhio dell’avvocato, la sua famiglia decide di spedirlo in collegio. “Se non fai il bravo finisci in collegio, proprio come Gian Burrasca!” Quante volte l’ho sentito ripetere ai miei genitori quando ero un bimbo. E quanti di voi lo sentiranno ancora oggi! È importante fare i bravi, è importante non fare marachelle, è importante trovare un modo per divertirsi che non faccia male a nessuno.

Questo provano a spiegare i grandi a Gian Burrasca. Lo capirà? E tutti voi lo avete capito oppure siete come Gian Burrasca? Sicuramente questa storia ci permette di fare una bella riflessione sulla libertà. Che cosa è la libertà? Quando finisce la mia libertà e comincia quella degli altri? Siamo liberi di fare quel che vogliamo oppure prima di agire è meglio chiedersi se quello che stiamo facendo può far male a qualcuno? Se la mia libertà da fastidio ad un amico o amica, un genitore, una compagna, forse non è davvero libertà. E allora ci piacerebbe che tutti, tornando a casa provassero anche solo per un attimo a pensare a questa libertà, a capire qual è il limite oltre il quale non bisogna andare per stare bene insieme. Noi siamo uomini e donne, bambini e bambine e stiamo bene insieme, in gruppo, in famiglia, in comunità. Stare insieme è bello, ha delle regole che, se rispettate, garantiscono la libertà di tutti. Buona domenica e… non prendete troppo spunto dalle marachelle di Gian Burrasca!».

La 15a Stagione dell’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali è organizzata in collaborazione con Finzi Academy che si occupa della formazione dei circa 60 giovani musicisti, tra i 7 e i 17 anni, provenienti dal Conservatorio di Milano e da altre Scuole e Accademie musicali cittadine, impegnati a seguire annualmente questo progetto di formazione nato nel 2007 con l’obiettivo di per promuovere la cultura orchestrale tra i bambini avviati allo studio della musica.

La Stagione 2021/2022 è intitolata Ti racconto una storia ed è composta da sette spettacoli-concerti domenicali, con cadenza mensile, da ottobre ad aprile, tutti diretti da Daniele Parziani. Ogni concerto è dedicato a un testo di letteratura per l’infanzia e prevede la partecipazione di attori impegnati nella narrazione e la regia di Manuel Renga e Andrea Piazza, così da accompagnare il pubblico – composto in maggioranza da giovanissimi spettatori come i musicisti sul palcoscenico – nel modo più coinvolgente e emozionante.

Ultimo appuntamento domenica 10 aprile con un grande classico come “Biancaneve” dei Fratelli Grimm e le musiche di Mozart. Gli spettacoli hanno inizio sempre alle ore 11.

Teatro Dal Verme

Domenica 20 marzo 2022, ore 11

Gian Burrasca

di Vamba

adattamento e regia Manuel Renga – Andrea Piazza

Attrice Sara Dho

Direttore Daniele Parziani

Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali

Astor Piazzolla Libertango

Tradizionale Camerun

Pëtr Il’ič Čajkovskij L’organetto di Barberia da Album per la Gioventù op. 39

Soon Hee Newbold Gaelic Castle

Rodgers and Hammerstein Suite da Oklahoma!

Tradizionale Ritmos Ciganos

Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali

L’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali nasce nel 2007 e si esibisce nello spettacolo di Francesco Micheli I Musicanti di Brema, che si è tenuto presso il Teatro Dal Verme di Milano nel marzo 2007. Il grande successo dello spettacolo spinse la Fondazione I Pomeriggi Musicali in collaborazione con l’Associazione Culturale Sconfinarte ad istituire l’Accademia di Formazione Professionale Orchestrale I Piccoli Pomeriggi Musicali. L’Accademia nasce per promuovere la cultura orchestrale tra i bambini avviati allo studio della musica preparandoli all’esecuzione dei concerti della Stagione di Musica per i bambini, ma si pone anche lo scopo di appassionare le nuovissime generazioni al mondo della musica classica. L’esperienza degli ultimi anni ha infatti dimostrato che il pubblico di bambini si riconosce nei giovani esecutori sul palcoscenico e impara a sentire la musica come un’esperienza alla sua portata e non riservata al mondo degli adulti. Dell’Orchestra, che ha sede stabile presso il Teatro Dal Verme, fanno parte bambini e ragazzi in età compresa tra i 7 e i 17 anni provenienti dal Conservatorio di Milano e da varie Scuole ed Accademie Musicali milanesi.

I giovani musicisti non si esibiscono unicamente presso il Teatro Dal Verme: nel corso dell’anno accademico hanno anche l’opportunità di fare esperienza della musica in tour esibendosi in altre prestigiose sedi come il Teatro degli Arcimboldi, i Laboratori Scala Ansaldo, l’Auditorium di Milano, Teatro Allianz, Museo del Novecento (nel prestigioso “Festival delle Cinque Giornate” di Milano), Teatro Sociale di Como, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Quirino di Roma (con registrazione del concerto da parte di Radio Vaticana), Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, Auditorium di Maccagno, Teatro del Mare di Menfi, Teatro San Rocco di Seregno, Auditorium Salesiani di Recanati, Teatro Pasta-Giuditta di Saronno, Teatro Sociale di Stradella.

Hanno avuto la possibilità di lavorare con grandi solisti e attori di fama quali, tra gli altri, Bruno Canino, Gabriele Cassone, Enrico Dindo, Francesco Salvi. Il compositore Alessandro Solbiati è stato autore di Crescendo, otto brevi brani in forma di studio per orchestra da camera, commissionata da I Pomeriggi Musicali. L’opera è dedicata all’Orchestra de I Piccoli Pomeriggi Musicali e ha visto Solbiati coinvolto in un progetto di “compositore residente” per le stagioni musicali 2011/2012 e 2012/2013. Di questo lavoro è stato realizzato dall’Orchestra anche il CD dal titolo appunto Crescendo. Dal 2013 ad oggi il tema conduttore dei concerti delle stagioni è stato quello di narrare le favole classiche (fratelli Grimm, H.C. Andersen, favole tradizionali) in collaborazione con gli attori di Milano Teatri Scuola Paolo Grassi.

Manuel Renga è il regista residente che firma e firmerà tutti gli spettacoli fino all’attuale stagione, la 14a, grande traguardo per la nostra compagine di giovanissimi che affronteranno anche la musica d’opera e di balletto. I Piccoli Pomeriggi Musicali sono Nucleo aderente al Sistema-Orchestre e Cori infantili in Italia e fanno parte di FuturOrchestra, l’Orchestra lombarda del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili in Italia patrocinata da Claudio Abbado, che ha debuttato il 29 maggio 2011 presso i Laboratori Scala Ansaldo sotto la guida di Daniele Rustioni durante il prestigioso evento “Costruire con la Musica” e che ha tenuto concerti in Teatri prestigiosi sotto la guida di Direttori e Solisti di chiara fama. L’Orchestra è considerata tra le realtà più interessanti nel panorama delle formazioni giovanili ed è alla sua quattordicesima stagione musicale realizzata in collaborazione con Finzi Academy. Direttore della formazione musicale è, dalla sua fondazione, Daniele Parziani.

Biglietti per i singoli concerti

Adulti 7 euro / piccoli 5 euro

Informazioni e biglietteria

Teatro Dal Verme

via San Giovanni sul Muro, 2 – 20121, Milano

Tel. 02 87 905 – www.ipomeriggi.it

Il servizio informazioni presso il Teatro Dal Verme è aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 19

La biglietteria del Teatro Dal Verme è aperta da martedì a venerdì ore 10:30 – 18:30; sabato ore 10:30 – 14:00

biglietteria@ipomeriggi.it / tel 02 87905201

In ottemperanza alle normative vigenti, gli abbonamenti e i biglietti sono nominativi; all’ingresso viene controllato il Super Green Pass ed rilevata la temperatura corporea; è obbligatorio disinfettare le mani, indossare sempre le mascherine e seguire le indicazioni del personale e della segnaletica. In servizio bar è momentaneamente sospeso.

Vendita online su: www.ticketone.it