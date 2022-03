”Luca Luna” al Teatro Oscar

Regia Sara Pessina

Con Davide Rustioni

Spettacolo semifinalista scenario infanzia 2017

Spettacolo Vincitore Experimenta 2018 (Laboratorio teatro officina)

Produzione Teatro Ex Drogheria – Share3 – Mibac under 35 2018

Luca ha 8 barrette ai cereali (una per ogni giorno della settimana più una di riserva), 7 libri sul sistema solare, 6 ( 1 casco da palombaro, 1 grande zaino che si può ripiegare piccolo piccolo, 1 coperta isotermica, 1 cartina lunare, 1 borraccia, 1 paio di mutande di scorta), 5 minuti di ossigeno, 4 messaggi spaziali , 3 parenti da interrogare, 2 genitori sulla Luna, 1 Viaggio da iniziare.

Come si fa ad andare sulla Luna? Serve un’astronave. Come si fa a sopravvivere sulla Luna? Bisogna allenarsi a trattenere il fiato. Siamo nella camera da letto di Luca e il viaggio sta per avere inizio. Assistiamo ai preparativi, ai giochi, ai progetti, alle scoperte del piccolo astronauta che cerca i suoi genitori sulla Luna. Progetta, parla ad alta voce, dialoga con un pubblico immaginario (che è il pubblico stesso di bambini, ma anche degli adulti), riporta conversazioni avvenute in altri luoghi per comprendere, per capire questo Viaggio fino a dove lo porterà. Viaggio come la grande metafora dell’assenza, del distacco, della vita e della morte, ma solo alla fine la “mappa” viene svelata e il vero Viaggio può iniziare. Guidato da un “Luca Grande” che un’astronave ce l’ha per davvero!.

Dai 5 ai 10 anni (Scuola dell’Infanzia 5 anni – Scuola Primaria) Monologo

Biglietti: Ingresso Spettacoli Intero 10€ – Ingresso Spettacoli Ridotto 6€

Teatro Oscar

Via Lattanzio 58 – Milano

https://www.teatrooscardanzateatro.it

prenotazioni@teatrooscardanzateatro.it

Telefono: 02 5455511/ Mobile 335 52946