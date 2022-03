”Teatro Puccini Comedy Show”: arriva Stefano Rapone

Fiorella Mannoia l’ha voluto ospite fisso del suo programma tv, per “la comicità totalmente diversa da quella a cui siamo abituati”. Solo l’ultimo riconoscimento per Stefano Rapone, che lunedì 7 marzo porta un saggio di quella particolarissima comicità al Teatro Puccini di Firenze, ospite della rassegna “Teatro Puccini Comedy Show”.

Lo spettacolo s’intitola “Live” e “Di sicuro ci sarà di sicuro almeno una battuta sul vaccino – anticipa l’artista romano – oltre a colpi di scena, storie che prendono una piega inaspettata e riflessioni sul presente mai sentite prima”. A volte neanche dall’autore stesso.

Laureato in lingua e traduzione giapponese, Stefano Rapone ha vissuto a lungo in Giappone, dove ha iniziato ad esibirsi in lingua inglese, approdando poi a Londra, Madrid, Barcellona, Amsterdam. Rientrato in Italia, ha collaborato con il Trio Medusa. Ha partecipato ai programmi tv come “Una Pezza di Lundini” su Rai2, “Natural Born Comedians”, “Stand Up Comedy” e “CCN – Comedy Central News” su Comedy Central (SKY) oltre a “Mai Dire Talk” con la Gialappa’s Band su Italia1. Si distingue per una comicità monotono che si scontra invece con la violenza delle critiche che rivolge verso se stesso e il mondo. Scrive e disegna fumetti quali “Marco Travaglio Zombi” e “Natale a Gotham” coi quali “fa i soldi e fugge all’estero per realizzare il suo sogno: vivere come vivono i ricchi”.

Teatro Puccini Comedy Show è la rassegna fiorentina organizzata con The Comedy Club e dedicata ai linguaggi della comicità contemporanea, tra satira, intrattenimento, riflessione e autorialità.

Teatro Puccini Comedy Show, prossimi appuntamenti – Fuoriclasse ed emergenti della stand up comedy italiana al Teatro Puccini di Firenze per “Teatro Puccini Comedy Show”. Dopo Luca Ravenna, Filippo Giardina, Alessandro Gori e Stefano Rapone, sabato 19 marzo sarà la volta del collettivo Il Terzo Segreto di Satira con lo spettacolo cult “Barabba – Corso di sopravvivenza al paese reale”, venerdì primo aprile Daniele Tinti e il suo “Dilemma”.

Info spettacoli

Teatro Puccini – via delle Cascine, 41 – Firenze

Info tel. 055.362067 – 055.667566

www.bitconcerti.it – www.teatropuccini.it

Inizio ore 21,30.

I biglietti (17/13 euro) sono disponibili sul sito ufficiale www.teatropuccini.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804).

Biglietti in prevendita anche alla cassa del Teatro Puccini ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16 alle 19.

biglietteria@teatropuccini.it