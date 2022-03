”Mileva” al Pacta Salone

La storia della moglie di Einstein e del suo genio va in scena nello spettacolo MILEVA, dal 30 marzo al 3 aprile 2022, una produzione CSS Teatro stabile d’innovazione del Friuli Venezia Giulia parte del Progetto DonneTeatroDiritti, al PACTA Salone di Milano.

Un’attrice sfoglia giornali, libri, naviga sul web per raccogliere uno dopo l’altro frammenti di una storia a lungo taciuta. Una biografia ricostruita come un puzzle a cui mancano molte tessere. La biografia, l’ennesima, di una scienziata la cui intelligenza e le cui scoperte sono state messe in secondo piano, quasi occultate, a vantaggio di un collega uomo. Ma cosa pensare se lo scienziato in questione è la mente più geniale del XX secolo, Albert Einstein, e lei, la donna scienziata, è Mileva Mari´c, la sua prima moglie, ma anche la prima donna ammessa al corso di fisica al Politecnico di Zurigo? Spazio, tempo e gravità diventano metafore di un amore e delle sue ombre.

“A differenza delle biografie ufficiali di Einstein, – spiega l’attrice Ksenija Martinovic – dove appare come una pallida ombra a fianco del marito, da varie fonti apprendiamo invece che Mileva Mari´c non è stata di certo estranea alla straordinaria progressione creativa del compagno; tuttavia, la sua riservatezza e l’aver prematuramente rinunciato al suo impegno di scienziata hanno fatto sì che ancora oggi il suo contributo teorico venga messo in discussione. La biografia di Mileva Mari´c ci rimanda immediatamente a tutte quelle donne messe in secondo piano, per un’evidente discriminazione di genere; tra le più note possiamo citare Rosalind Franklin, Lise Meitner e Jocelyn Bell. Di recente questo fenomeno è stato definito Effetto Matilda e ben si può rilevare nel campo delle scienze”.

Il Progetto DonneTeatroDiritti 2022:

Il Progetto continua presentando l’11 e il 12 aprile 2022 CON SORTE, scritto e diretto da Giacomo Guarneri, una storia nella Sicilia dei ricatti e delle intimidazioni di Cosa Nostra; infine chiude il 13 e 14 aprile 2022 LIBELLULE IN VOLO Racconti, confessioni e letture sulle streghe e l’Inquisizione ideazione e regia Antonio Rosti.

PACTA SALONE

Donne teatro Diritti

Mileva

di Ksenija Martinovic

dramaturg Federico Bellini

con Ksenija Martinovic e Mattia Cason

con la consulenza scientifica di Marisa Michelini, professore ordinario di Didattica della Fisica, Università degli Studi di Udine

produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia

Durata 70’

