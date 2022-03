“Pan, Cremorin e il segreto della prof” di Franca Cicirelli

By

“Oh, genitori! Oh, adulti, lasciate che i ragazzi digeriscano la vita con i loro giovani stomaci: è l’unico modo che hanno per far il pieno di vitamine e diventar grandi”

Un manoscritto misteriosamente ritrovato, due amici che diventano cavalieri, una missione segreta da compiere. Potrebbe dirsi di un’avventura raccontata all’epoca di carrozze, damigelle, castelli e spade. Invece queste pagine raccontano di una scuola, dei suoi alunni e di una professoressa con un segreto. Scoprirlo significherà dare un nome nuovo alle cose. Questo libro invita a riflettere sul mondo dell’insegnamento, sui suoi limiti ma anche sulle infinite, splendide potenzialità che può esprimere, regalando ai ragazzi il piacere di apprendere, la voglia di mettersi in gioco, il coraggio di sognare.

L’AUTRICE

Franca Cicirelli è autrice di libri per bambini, ragazzi e per chi colleziona venerdì e li sottrae agli anni. A cinque anni pensava di condurre una vita errabonda, avventurosa e audace, poi a sette ci volle un po’ di pirateria, a quindici aspettava di partire a primavera, a venti salpava e poi tornava, più avanti, con precisa e divertita esattezza, incominciava a raccontare. Ha scritto e illustratoCamilla e il pirata Caravaggio, Signor pittore (con Stefania Liverini), Camilla e il mondo dei giardini, Ti amo G. (edizioni La Meridiana); è inoltre autrice di Aravo le mandorle (Besa editrice) e de Le sorelle Sblendorio (Il Grillo editore)..

CHI SIAMO?

GIAZIRA SCRITTURE nasce nel 2012. Pubblica narrativa, letteratura per l’infanzia e divulgazione. È una casa editrice che fa dei suoi libri una bussola di vita, un metro di riflessione e benessere quotidiani. Ogni prodotto nasce con l’obiettivo di offrire strumenti di lettura e discussione sull’attualità.

