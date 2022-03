”Pinocchio and friends”: I nuovi episodi su Rai Yoyo

Arrivano finalmente i nuovi episodi di Pinocchio and Friends, il nuovo successo animato creato da Igino Straffi e ispirato all’intramontabile classico di Collodi, realizzato daRainbow in collaborazione con Rai Ragazzi. Dopo il debutto dei primi tredici episodi lo scorso 29 novembre, Rainbow è pronta a lanciare nuovi episodi che andranno in onda su Rai Yoyo dal 27 marzo alle ore 20:25 (dalla domenica al venerdì alle ore 20:25 e tutti i giorni alle 13:00).

Tra gag divertenti e messaggi educativi, le nuove avventure di Pinocchio and Friends continuano ad incoraggiare i bambini a seguire i loro sogni, con uno stile spensierato, storie colorate, avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate nel mondo contemporaneo! Pinocchio e Freeda sono un duo sempre pronto all’avventura, e insieme al Grillo Parlante, incaricato dalla Fata Turchina di tenerli sempre d’occhio, scopriranno luoghi incredibili e incontreranno amici e nemici vecchi e nuovi come il Gatto e la Volpe!

Per festeggiare l’inizio dei nuovi episodi, domenica 20 marzo, si terrà un evento speciale presso Explora, Il Museo dei Bambini di Roma: i bambini potranno incontrare Pinocchio e l’inseparabile piratessa Freeda, per vivere una giornata insieme ed immergersi nell’atmosfera della serie! Ci sarà anche il Grillo Parlante, uno dei più simpatici protagonisti del cartone! Nel corso della giornata i bambini potranno partecipare anche al laboratorio “1, 2, 3… Salto!”: un momento dedicato alla creatività, che consentirà di sperimentare la costruzione di un gioco e divertirsi con i propri amici. Sono previsti quattro turni, alle ore 10, 12, 15 e 17. Tutti i dettagli al link https://www.mdbr.it/evento/pinocchio-and-friends/.

Inoltre, a partire dal 26 marzo, arriva in edicola, a cadenza mensile, il magazine ufficiale dedicato alla serie, edito da Tridimensional. Insieme al primo numero, i piccoli lettori troveranno il personaggio di Pinocchio e la locomotiva. Contemporaneamente uscirà anche la prima collezione di personaggi 3D ispirati alla serie tv: Pinocchio, Freeda, Grillo, Geppetto e gli altri protagonisti del cartone (12 in tutto), ognuno in una bustina flowpack, con un vagoncino del treno.

Per saperne di più:

Rainbow

Fondata nel 1995 dal genio creativo di Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, Rainbow si è affermata come studio leader a livello globale grazie allo straordinario successo della saga Winx Club, celebre in tutto il mondo per contenuti, licenze e merchandising. Oltre all’ampio portfolio di IP di successo create, in oltre 25 anni di crescita Rainbow ha acquisito lo studio Bardel Inc., più volte vincitore di Emmy Award® per ampliare l’offerta servizi di animazione CGI e VFX, e ha acquisito la società italiana Colorado Film per espandersi in produzioni live action di alta qualità. Creando e distribuendo IP originali per tutta la famiglia e raggiungendo oltre 150 paesi, Rainbow è sinonimo di eccellenza e creatività Made in Italy e si colloca tra i Top Global Licensor al mondo con oltre 500 licenze attive. https://www.rbw.it/en/