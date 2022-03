“Storia di Grazia e di amicizia” in scena al Teatro Comunale di Cervia

All’interno della Rassegna “Bella da Vivere Community”, promossa d all’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia , attraverso il Servizio SeiDonna e i Servizi alla Comunità , in occasione della Giornata Internazionale della Donna , sabato 12 marzo 2022 alle ore 20.45 , presso il Teatro Comunale, andrà in scena l’omaggio teatrale a Grazia Deledda “Storia di Grazia e di amicizia” ideato e curato da Paola Contini.

In tempi difficili per una donna ancora confinata a ruoli precostituiti, la Deledda non arretra di fronte agli ostacoli e da persona libera risponderà alla propria vocazione letteraria, esplorando tutte le pieghe dell’umano agire, attraverso narrazioni in cui non ci si può non riconoscere.