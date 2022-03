“Storie de Roma Sparita” della compagnia Sipario7

STORIE DE ROMA SPARITA

dai testi di Americo Giuliani e Pio Pizzicaria

con: Luca Pani , Gianmarco Cucciolla Mario Battisti, Diego Colaiori e Flavio Adducci

diretti da: Francesco Bazzurri

Aiuto Regia: Ilaria Mazza

26 marzo ore 21 e 27 marzo ore 18

AR.MA TEATRO – Via Ruggero di Lauria, 22 (metro Cipro)

info e prenotazioni: 339/6459653

Direttamente dalle opere di Americo Giuliani e Pio Pizzicaria, scene di una Roma popolare ormai quasi del tutto scomparsa, la Roma dei primi anni del ‘900, che porta dietro un importante bagaglio linguistico, con il dialetto ancora parlato in certi angoli di Trastevere, ricco di consonanti doppie e vocali aperte, sonoro come lo scroscio delle fontane capitoline, condito con un po’ di prepotenza ed alterigia così come i protagonisti di questo lavoro che raccontano i “fattacci” dei rioni: storie di sangue e coltellate, di torti e vendette consumate in ambiti popolari, vicende che, seppur piccole, si svolgono in una cornice di maestosità. Del resto, i “bulli” romani altercano e rissano anche per un nonnulla, per il gioco, il vino o le donne, ma questo nonnulla è elevato, però , a “punto d’onore”. Diceva bene Pizzicaria : “ Rude , forse, questo popolo nostro, ma sempre pronto a tutte le audacie e a tutti i sacrifici…”