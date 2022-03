TeatroBasilica, La Regola dei Giochi

12 e 13 marzo 2022

9 e 10 aprile 2022

LA REGOLA DEI GIOCHI

di Anton Giulio Calenda

Regia Alessandro Di Murro

Con Valeria Almerighi, Matteo Baronchelli, Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo, Amedeo Monda, Laura Pannia, Bruna Sdao.

Musiche Enea Chisci

Disegno Luci Matteo Ziglio

Costumi Rita Guardabascio e Beatrice Nobili

Aiuto Regia Tommaso Cardelli

Assistente alla Regia Ilaria Iuozzo, Jessica Miceli

Direttore di produzione Pino Le Pera

Sabato – 19.00 Soldato / 20.30 Ucronìa. O va tutto bene / 22.00 Squali

Domenica – 19.00 Matteo / 20.30 Il Regno

Il progetto “La Regola dei Giochi” vede la messa in scena di cinque atti unici: “Ucronìa o va tutto bene”, “Soldato”, “Il Regno”, “Matteo” e “Squali”.

I protagonisti degli spettacoli sono: Valeria Almerighi, Matteo Baronchelli, Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo, Amedeo Monda, Laura Pannia e Bruna Sdao.

Si tratta di cinque opere caratterizzate dalla ferocia e dalla concisione dei dialoghi, da una messinscena stilizzata ed evocativa in cui la parola diventa strumento di costruzione identitaria, lambito da echi provenienti dai più disparati panorami sonori.

“La Regola dei Giochi” appare come una sfida: portare le persone a teatro proponendo loro una fruizione analoga a quella che sono abituate a vedere sugli schermi.

I cinque atti unici che compongono l’evento “La Regola dei Giochi” nel 2021 sono stati messi in scena per una settimana al mese, per tutti i mesi della stagione teatrale. Questo format che si discosta dalla stabilità canonica delle produzioni teatrali e che si propone di coltivare una più assidua partecipazione da parte del pubblico torna nuovamente in scena al TeatroBasilica.

Ucronìa, o va tutto bene

2026, Sangiaccato di Google. La terza guerra mondiale è stata vinta dagli Stati Uniti. Laura Pannia, chiusa in una Google-scatola come una barbie, ci porterà notizie dal prossimo futuro. A prendersi cura delle sue funzioni biologiche sarà il suo Google-amico.

Soldato

Due soldati marciano e dialogano all’infinito. Devono distruggere un nemico invisibile e nel frattempo mettono in luce le assurdità della guerra. La simmetria che regola il rapporto tra i due alla fine si spezzerà, rivelando superiore e sottoposto, vittima e carnefice.

Il regno

Un bel re onnipotente se la passa molto bene all’interno dei bei confini del suo regno. Peccato però che una voce giunga apposta per instillargli la goccia del dubbio. Ciò getterà il regno nel caos e la mente del sovrano nel labirinto della tortura.

Matteo

Una coppia ricca si insulta fin dalle primissime battute. Scopriremo a poco a poco che sulle loro teste pende il fardello di una tragedia immane. Assisteremo al graduale disvelamento dei loro demoni.

Squali

Una situazione perfetta. Musica, sole e relax in barca. Quattro amici si godono la loro giornata quando tutto prende una piega macabra. Il motore va in panne e, come se ciò non bastasse, un nutrito branco di squali, grossi e affamati, si avvicina per papparseli. Che cosa faranno i quattro per salvarsi è il punto attorno a cui gira l’intera vicenda.

