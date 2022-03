“Una sera” è il nuovo singolo di Alessandro Fiori

In uscita il 25 marzo per 42 Records

Venerdì 25 marzo uscirà in tutti gli store digitali per 42 Records “Una sera”, il nuovo brano di Alessandro Fiori, seconda canzone estratta dal suo prossimo disco “Mi sono perso nel bosco”.

Dopo “Amami meglio”, una canzone d’amore – a modo suo – dalle atmosfere intime ed eteree, l’eclettico artista toscano torna con una canzone che ha una storia particolare.

Sono infatti passati da poco due anni da quando Alessandro ha suonato “Una sera” per la prima volta, in pieno lockdown, in una diretta piano e voce che per qualche minuto ci ha fatto sentire tutti un po’ meno distanti, in quei primi giorni di incertezza e di chiusure forzate. Ed eccola ora nella sua versione definitiva, anche qui con un pianoforte a sostenere uno dei brani più sospesi dell’intero album, una canzone per nulla banale, in pieno stile Fiori.

“Una sera”, come tutto il disco in uscita il prossimo 22 aprile 2022 per 42 Records, è stato prodotto da Giovanni Ferrario (PJ Harvey, Hugo Race, Rokia Traoré, Scisma…) e Alessandro “Asso” Stefana (Capossela, PJ Harvey, Guano Padano, Mike Patton), mixato e masterizzato da Giacomo Fiorenza ed Enrico Capalbo.

BIO

Artista poliedrico e raffinato, Alessandro Fiori è una delle personalità più creative e orgogliosamente indecifrabili di tutto il panorama indie italiano degli ultimi 20 anni.

Da sempre aperto a ogni genere di collaborazione, nel 1996 fonda i Mariposa, oltre ad aver partecipato negli anni ad altri progetti musicali, come gli Scudetto, gli Amore e i Craxi.

Dopo l’esordio “solista” nel 2010, due anni dopo viene inserito nella rosa dei cinque finalisti della Targa Tenco per la categoria “album dell’anno” con l’album “Questo dolce museo”, a cui seguiranno altri due dischi, l’ultimo nel 2016. Apprezzatissimo da molti artisti della nuova scena italiana, Alessandro Fiori può essere considerato il cantautore preferito del tuo cantautore preferito, e dopo un’attesa di sei anni torna ora con il suo quinto album, “Mi sono perso nel bosco”, in uscita il 22 aprile 2022 per 42 Records.

CREDITS

Alessandro Fiori: voce, piano, violino

Alessandro “Asso” Stefana: chitarra acustica, chitarra elettrica

Lea Mencaroni: oboe

TESTO UNA SERA



Una sera

Tornando a casa a piedi

Ripensavo alla nostra vita insieme

E ridevo, stavo abbastanza bene

La nostra vita insieme era così

Una sera

Salendo in ascensore

Riguardavo quegli occhi nello specchio

E ridevo risate senza voce

Della nostra vita insieme

Io non sapevo niente

Ho richiuso la porta dall’ingresso

Come un matto che accetta il suo mistero

Non capivo con quelle luci spente

Chi stesse decidendo la vita per noi due

Una notte

Seduto in fondo al letto

Mi toglievo la pioggia dalle spalle

Tu mi hai chiesto com’è che fosse andata

Ma stavi già dormendo

Dormivi da un bel po’

No non ti svegliare

Lascia stare che è meglio così

Anche se sto male

Io sto bene solo qui

Che a far l’artista per il tuo cuore

Mi sono garantito il pubblico migliore

Una sera

Tornando a casa a piedi

Ripensando alla nostra vita insieme

E ridevo, stavo proprio bene

La nostra vita insieme

Era così

