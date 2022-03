Visarno Market di primavera

Torna la primavera e con lei la Spring Edition di Visarno Market, mostra mercato del vintage, del modernariato e del miglior artigianato in programma sabato 19 e domenica 20 marzo all’Ippodromo del Visarno di Firenze, nel cuore del parco delle Cascine.

Visarno Market è ormai un must per migliaia di appassionati, un evento che porta in riva all’Arno un’ampia ed esclusiva selezione di espositori da tutta Italia.

Second hand di grandi firme, bigiotteria e nuovo artigianato, design & old forniture, rarità discografiche e arti grafiche. Tante proposte pronte a stuzzicare la fantasia, ma anche workshop e laboratori, area bambini, musica dal vivo e golosità da gustare: dalla cucina indiana al lampredotto, dai dorayaki alle crespelle.

E ancora, per chi lo desidera, sabato 19 dalle ore 11 si potrà salire sull’elicottero Airbus H125 di Helituscany e sorvolare Firenze. Tra le attività collaterali, segnaliamo, sempre sabato 19, il tavolo creativo sulle copertine di vinili e il workshop per bambini sull’immaginazione, mentre domenica 20 va in scena lo spettacolo per bambini “Soul Wood: la vita segreta delle marionette” di Silvia Diomelli e il workshop “Il limite e il tempo” del Collettivo Loredana.

Visarnomarket è il miglior modo per avvicinarsi ad artigiani e creativi, sostenere un’economia basata sui valori delle persone e l’amore che ripongono nelle proprie creazioni.

L’Ippodromo del Visarno è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia (fermate “Cascine” e “Paolo Uccello” T1; fermata “San Donato” T2). Ampio parcheggio auto/moto al piazzale delle Cascine, nell’area prospiciente l’ingresso – e nelle vicinanze. Ingresso 3 euro, orario 11/21.

Info e programma completo

www.facebook.com/vimaeventi

www.facebook.com/ WomWonderfulMarket

www.instagram.com/vimaeventi

www.instagram.com/womwonderfulmarket

Visarno Market

Sabato 19 e domenica 20 marzo 2022 – orario: 11/21

Ippodromo del Visarno – piazzale delle Cascine – Parco delle Cascine – Firenze

Ingresso 3 euro

Organizzazione

Gran Bazar Mercato Urbano, Vima e Wom Wonderful Market

Partner: Le Nozze di Figaro, Ippodromo del Visarno Firenze