Annunciati i vincitori del fotocontest “Alberto di Lenardo – Memorie di viaggio”

Dopo due mesi di grande partecipazione, si conclude il fotocontest “Alberto di Lenardo – Memorie di viaggio”, sancendo i tre scatti vincitori: tre istantanee di viaggio selezionate per qualità dell’immagine e per aderenza al tema indicato.

Il concorso rientra nell’ambito di “Alberto di Lenardo. Lo sguardo inedito di un grande fotografo”, la mostra ospitata al WeGil di Roma, hub culturale della Regione Lazio nel quartiere Trastevere, dedicata a un autore del secondo Novecento rimasto letteralmente nascosto in soffitta e il cui lavoro è stato proposto per la prima volta al pubblico in questa esposizione inedita ed emozionante. Il progetto è curato da Carlotta di Lenardo, nipote del fotografo, promossa dalla Regione Lazio e realizzata da LAZIOcrea in collaborazione con Creation.

La giuria del fotocontest promosso da Creation – composta dalla curatrice Carlotta di Lenardo e dal critico Denis Curti, con Lucia Bianco di LAZIOcrea e Umberto Pastore, AD di Creation – ha valutato oltre 500 candidature giunte via mail o condivise su Instagram. La scelta è ricaduta sulle fotografie di Silvia Cardia (80th floor, Empire State Building, NY, 2018), Silvia Leggio (Destinazioni, Fiumicino 2018) e Carmine Castella (Il vento verso Ischia, 2021). Si tratta degli scatti che con maggiore forza sono stati in grado di trasmettere l’idea di un ricordo legato al tema del viaggio, inteso come momento di trasporto fisico e interiore, come esperienza di scoperta e che, allo stesso tempo, richiamano una visione estetica che si pone in continuità con quella di Alberto di Lenardo, fatta di tagli e inquadrature ripetute.

Le tre fotografie premiate saranno esposte nel percorso della mostra a partire dal 14 aprile.

Venerdì 22 aprile alle 18.30 , inoltre, appuntamento con l’incontro “Dialogo su Alberto di Lenardo fotografo” con Roberto Cotroneo, giornalista, fotografo, scrittore e critico letterario italiano che ha diretto per molti anni le pagine culturali dell’Espresso, e Roberto Salbitani, fotografo che ha contratto il virus del viaggio fin dai suoi esordi espressivi, come testimonia il suo ultimo lavoro, “Il viaggiatore parallelo”.

Il “Dialogo su Alberto di Lenardo fotografo” sarà un’occasione preziosa per appassionati e curiosi per ripercorrere la figura di un autore solo recentemente scoperto e apprezzato dalla critica, ma anche un’opportunità per ascoltare le riflessioni di esperti conoscitori del mondo della fotografia. Al centro del dibattito, i temi centrali della poetica di Alberto di Lenardo: la fotografia di viaggio e il viaggio nella fotografia. Modererà l’incontro Umberto Pastore, Amministratore delegato di Creation.

Tutte le informazioni relative alla mostra sono disponibili sul sito wegil.it.

Titolo mostra: Alberto di Lenardo. Lo sguardo inedito di un grande fotografo

Dove: WEGIL, Trastevere – Largo Ascianghi, 5, Roma

Inaugurazione: 11 febbraio 2022

Apertura al pubblico: 12 febbraio – 8 maggio 2022, tutti i giorni ore 10 – 19

Biglietto: intero € 6; ridotto € 3 (18-26 anni e over 65); gratuito under 18 e disabili con accompagnatore. Gratuito per possessori di LAZIO YOUth CARD fino a esaurimento fondi.

