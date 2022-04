“Gianluca. Ci vediamo tra le nuvole” di Daniele Turconi

Un progetto di Daniele Turconi

Regia e drammaturgia Daniele Turconi

Collaborazione alla drammaturgia Alice Provenghi

In scena Daniele Turconi

Disegno luci e tecnica Daniele Passeri

Con il supporto di FrigoProduzioni, Gli Scarti la Spezia, Officine Papage, Residenza Qui e Ora, Strabismi Festival

Dal 27 al 29 aprile Daniele Turconi, attore e regista della compagnia FrigoProduzioni, presenta il suo nuovo lavoro da solista, debuttato durante l’ultima edizione di Kilowatt Festival. Gianluca. Ci vediamo tra le nuvole è un viaggio nelle opere di un artista di grande talento, scomparso prematuramente all’età di 30 anni.

Lo spettacolo è una riflessione sull’identità, sul compromesso e sul rapporto con il contesto sociale a partire dalla vita artistica di Gianluca Tosi, nato a Milano il 30 maggio 1986.

Chi è Gianluca?

Alla domanda “chi sono?” la nostra coscienza entra in crisi.

Il bisogno continuo di una definizione di noi stessi porta spesso ad identificarci con l’immagine che gli altri hanno di noi, confondendo questo riflesso con il nostro essere.

Per tenerci stretti a noi stessi, affondiamo lentamente nei nostri ricordi, nel passato, nei desideri mancati, fino a perdere completamente il contatto con la realtà che ci circonda.

Fino a non sapere più chi siamo.

L’arte è in grado di aiutarci ad affermare la nostra identità?

Lo spettacolo è un pretesto per riflettere sul tema dell’identità e per parlare di tutto quello che non riusciamo ad essere. Un’occasione per perdersi dentro un buco nero di ricordi, aspettative e compromessi, con la consapevolezza che neanche l’arte ci può salvare da noi stessi.

Si ricorda che l’accesso agli spazi del teatro è consentito solo al pubblico munito di green pass rafforzato, fatta eccezione per i bambini fino a 12 anni.

mer_ven ore 20.30

