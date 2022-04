Italia Green Film Festival 2022, Aquariums: The Dark Hobby vince la Golden Leaf

Aquariums: The Dark Hobby di Paula Fouce si aggiudica la Golden Leaf dell’Italia Green Film Festival 2022. Il film statunitense, che racconta la devastazione della specie è il vincitore della terza edizione del festival internazionale di film a tema ambientale e sociale, stella polare del cinema green, educativo e social. La cerimonia di premiazione si è svolta in un giorno speciale, la Giornata della Terra, il 22 Aprile, in una serata presentata da Roberto Ciufoli che ha intrattenuto e divertito il pubblico con la sua maestria e le sue note capacità artistiche.

Una serata che ha confermato tutta la freschezza di un festival innovativo che si spinge oltre il tappeto rosso, oltre la noia delle foto patinate e oltre il vuoto dell’autocelebrazione.

“L’istruzione di qualità è un diritto fondamentale dell’uomo e serve la potenza delle immagine e la magia del cinema per insegnare attraverso le emozioni a tutti i giovani del mondo” le parole di Pierre Marchionne, direttore artistico dell’Italia Green film festival, che ha aperto la serata ponendo l’attenzione sui cambiamenti climatici, sulla delicatezza del momento storico, sull’impossibilità di commettere errori e sulla necessità di seguire la strada maestra per un futuro più sostenibile.

Oltre 300 le opere internazionali selezionate dalla giuria, guidata da Annie Baronnet e da Sergio Battista, che fotografano il mondo e le preoccupazioni per il prossimo futuro, numerosi i personaggi e le autorità intervenute nella serata, impegnati nella premiazione: Alfonso Pecoraro Scanio ha consegnato la Golden Leaf, il vice sindaco Città Metropolitana di Roma Pierluigi Sanna ha premiato il commovente film cortometraggio animato Who Want to Live Forever, First Ascent, sulla scalata di una montagna di plastica è stato premiato dal presidente commissione antimafie Stefano Vignaroli, Francesco Giambrone, Sovrintendente del Teatro Opera ha premiato il film Troiane, una pellicola che parla di come dare nuova vita ai milioni di alberi caduti nella tempesta perfetta Vaia del Trentino.

Presenti le grandi organizzazioni, Marevivo con la Presidente Rosalba Giugni, Rotary con la dottoressa Foti, il WWF, con Francesco Marcone che ha premiato il film Angeli Invisibili di Vincenzo Peluso che racconta dei diritti degli animali. La presidente di giuria Annie Baronnet ha premiato So Still Digging del regista Hugo Dayan, parigino doc, Catello Masullo ha premiato il corto Dark Painting, molto apprezzato dal pubblico.

Il film brasiliano Rio by Unique Signts è stato premiato dalla presentatrice del TG5 Domitilla Savignone, la pellicola Melina di David Valolao è stata premiata dalla sceneggiatrice Silvia Scola. La Compagnia dei Lepini con il presidente Quirino Briganti, storico partner del festival, ha premiato il magnifico docufilm di Manuel Camia Platic Montain e Sergio di Raimo, il primo sindaco che nel 2019 ha creduto fortemente a questo progetto, ha premiato il film Il Paese Interiore con la voce narrante di Ascanio Celestino e diretto da Luca Calvetta.

“Se ad un sogno aggiungiamo l’azione abbiamo una visione e se la visione diventa condivisa allora possiamo vincere la guerra contro i cambiamenti climatici“ le parole del direttore artistico e attore Pierre Marchionne a conclusione dell’evento nell’attesa della nuova edizione.