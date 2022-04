Italia Green Film Festival 2022, Roberto Ciufoli presenta la finale

La serata conclusiva dell’Italia Green Film Festival 2022, che si terrà presso la Casa del cinema di Roma il prossimo 22 aprile sarà affidata alla conduzione dell’attore Roberto Ciufoli, popolare personaggio del mondo dello spettacolo italiano, artista eclettico e showman.

Il Festival, come sempre all’insegna del cinema green e social, si svolgerà nelle giornate del 21 e del 22 aprile 2022, confermando la sua vocazione culturale e di sensibilizzazione della società, punto di partenza per analizzare le numerose problematiche ambientali che condizionano il presente, ma soprattutto il futuro

Oltre alla proiezione di oltre 40 film della Official Selection, arrivati da tutto il mondo, verrano anche realizzati dei Green Talk che vedranno il coinvolgimento di numerosi esperti del settore come Alfonso Pecoraro Scanio, impegnato attivamente in un futuro Ecodigital, il Professor Alessandro Bianchi, autore del volume Rigenerare il bel Paese, e il Dottor Francesco Giambrone, Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, che grazie alla loro esperienza maturata in ambito ambientale e culturale creeranno un dialogo proficuo tra le varie istanze per porre le basi di un cambiamento mettendo in relazione l’ambiente, l’ecologia, l’arte e le problematiche sociali connesse.

Il Festival è patrocinato da: MITE – Ministero della transizione ecologica, Regione Lazio, Comune di Roma – Assessorato alla Cultura, Teatro dell’Opera di Roma, WWF, Compagnia dei Lepini, Fondazione Univerde, Marevivo, Rotary Club Roma Sud. Info e dettagli su

www.italiagreenfilm.it