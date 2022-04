La prima italiana di “Hard hit”, film campione d’incassi in Corea del Sud al Florence Korea Film Fest

In sala alle 15 prosegue la retrospettiva su Lee Jung-jae con “New World”, e alle 18 il webtoon “Beauty Water”, critica alla ricerca sfrenata della bellezza estetica

La prima italiana “Hard hit” del regista Kim Chang-ju, campione d’incassi in Corea del Sud, un thriller imprevedibile, è in programma alla quinta giornata del Florence Korea Film Fest, lunedì 11 aprile, alle 20.30, al cinema La Compagnia di Firenze (ingresso 6 euro).

Selezionato tra i maggiori successi al botteghino nel 2021, “Hard Hit” di Kim Chang-ju racconta di come l’ordinaria giornata del direttore di banca Sung-gyu, che sta andando a lavorare con i suoi due figli si trasformi in una corsa adrenalinica quando riceve una chiamata da un numero “sconosciuto” che lo avverte che è seduto su una bomba. Quello che sulle prime sembra essere uno scherzo, si rivela ben presto una minaccia fondata e il direttore di banca dovrà trovare in breve tempo un’ingente somma di denaro da versare al dinamitardo, se non vorrà saltare in aria insieme ai suoi figli.

La quinta giornata si apre alle 15, sempre al cinema La Compagnia, con l’omaggio all’attore Lee Jung-jae con la proiezione di “New World” (2013) di Park Hoon-jung, film su Goldmoon, la più grande organizzazione criminale coreana, e dell’operazione poliziesca che vuole sgominarla. Alle 18 in programma “Beauty Water” (2020) di Cho Kyung-hun, per la sezione Webtoon & Cinema, sui fumetti animati, che analizza e critica le consuetudini sociali e i pregiudizi legati alla forma estetica, proprie di ogni epoca: è la storia di Ye-ji, persona comune che usa un prodotto di cosmesi conosciuto solo dalle celebrità (Beauty Water), ma una volta usato, il suo volto inizierà a sciogliersi.

Al cinema Stensen, in programma due proiezioni per la retrospettiva dedicata a Lee Jung-jae: alle 18 “An Affair” di E J-Yong e alle 20.30 “The Face Reader” di Han Jae-rim. Online il festival prosegue nella sala virtuale di MyMovies (qui tutte le informazioni per accedere al programma di giornata: https://www.koreafilmfest.com/streaming-online/).

La manifestazione ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi-Toscana Korea Association è organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Consolato Onorario della Repubblica di Corea in Toscana, Istituto Culturale Coreano di Roma, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Cineteca Italiana di Milano, Nemo Academy; KOFIC – Korean Film Council e grazie al nuovo ingresso Marchesi Frescobaldi, l’azienda leader nella produzione di vino in Toscana, da sempre impegnata nella migliore interpretazione della toscanità all’estero e che dal Rinascimento investe nel settore culturale – in questo caso con uno sguardo alla Corea del Sud.

Sponsor: Marchesi Frescobaldi, PAC Prodotti Alimentari Coreani, Hite Jinro, Samyang, Conad, The Mall, Hotel Savoy, Antica Torre di Via Tornabuoni 1, Ville Sull’Arno, Hotel Bernini Palace, Grand Hotel Mediterraneo, Hotel Degli Orafi. Hyundai- Brandini, Ristorante Coreano Gangnam, Trattoria Dall’Oste, Ristorante Boccanegra, Osteria del Borgo, Ristorante Acqua al 2, ARCI.

Media Partner: AsianFeast.org; AsianWorld; CulturaPop; Firenze Spettacolo; K-Tiger; Mugunghwa Dream; Mymovies; Novaradio; Radio Italia Cina; Radio Toscana; TaxiDrivers.

Informazioni: Florence Korea Film Fest; via San Domenico, 101 (Fi); Tel: 055 5048516; info@koreafilmfest.com; www.koreafilmfest.com; Cinema La Compagnia: 055 268451

Prezzi

ABBONAMENTI FESTIVAL IN SALA: abbonamento intero Festival Sala e Online: 49€; abbonamento ridotto del Festival Sala e Online: 39€; singola proiezione pomeridiana intero 5€; biglietto ridotto 4€; proiezione serale, dalle ore 19.00 biglietto intero: 6€. (Per tutte le proiezioni Serali non sono valide riduzioni, accrediti e tessere omaggio). Abbonamento giornaliero del Festival: 12€; abbonamento giornaliero pomeridiano del Festival: 8€.