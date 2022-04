“Non ho bisogno di niente” il nuovo singolo di Cortellino

By

Da oggi 15 aprile 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale

Tweet on Twitter

Share on Facebook

“Non ho bisogno di niente” è un brano tenero dedicato alla libertà, al mare e all’amore, che comanda sempre le dinamiche universali. Il singolo è un esame di coscienza di Cortellino sulle distrazioni e sui difetti, il tutto condito con una chitarra dal suono psichedelico.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Non ho bisogno di niente parla della riscoperta dell’amore. L’ho scritto pensando a tre cose per me fondamentali, ma immateriali: l’amore e gli affetti, che conservo nel mio cuore; la libertà, che conservo nel mio spirito; il mare, troppo grande da toccare.”

Per il videoclip di “Non ho bisogno di niente” è stata scelta la soluzione del lyrics video in cui una serie di animazioni su sfondo nero accompagnano il testo, evidenziando temi e parole importanti per l’autore.

Link videoclip: https://youtu.be/qXTMcZELTsk

Biografia

Cortellino (aka Enrico Cortellino) è un cantautore triestino. Dopo 10 anni di musica sotto lo pseudonimo di Cortex, nel 2018 Enrico intraprende un nuovo percorso musicale, più maturo e introspettivo, sotto il nome Cortellino. Inaugura questo nuovo progetto nell’ottobre dello stesso anno col singolo “140 km/h”, cover di Ivan Graziani, e relativa videoclip con Nikita Pelizon. Il brano, assieme ai successivi singoli “Usami”, “Cuore Logico” e “Solo quando sbaglio” (presentato in anteprima su Rolling Stone Italia), anticipa l’album “Solo quando sbaglio” (LaPOP 2019), seguito in estate dal #soloquandosbaglioTOUR. Nel 2020 escono poi: “Un sorriso” feat. Yane; “Elettra” e “Un discorso da coniglio”. Il 2021 è segnato dall’uscita del singolo “Il pensiero da nulla fugge”, dalla collaborazione col producer Glitch, autore del rework in chiave dance di alcuni classici del cantautore e dall’uscita della cover de “La stagione dell’amore” di Battiato, mentre nel gennaio del 2022 esce la cover dello storico brano di Lucio Dalla “Caruso”.

“Non ho bisogno di niente”, di Cortellino, uscirà in radio e in digitale il 15 aprile.

Facebook | Instagram | YouTube | Spotify