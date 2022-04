“Pane e petrolio” Dedicato a Pier Paolo Pasolini

“Pane e petrolio”, una coproduzione Teatro delle Ariette e Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, sarà in scena per ben tre serate al Teatro Betti di Casalecchio il 27, il 28 e il 29 aprile alle ore 20:30.

Il progetto è nato dall’incontro umano e artistico tra Luigi Dadina, Paola Berselli e Stefano Pasquini e ripercorre le loro radici, in un omaggio al mondo contadino e operaio di cui continuano a portare i segni, negli occhi, nella voce, nel corpo, nelle mani e, come dicono loro, soprattutto nella testa. Il pane, la terra, la campagna di Paola Berselli e Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette si confrontano con le raffinerie, le piattaforme, le ciminiere e i fumi velenosi della Ravenna di Luigi Dadina del Teatro delle Albe.

In scena loro stessi, le loro storie, le loro esperienze di vita. La cucina è al centro di questo lavoro che crea un quadrilatero di racconti biografici, momenti e parole d’infanzia mentre si muovono grembiuli e mattarelli, fornelli e tegami, la sfoglia da tirare e taglieri da riempire, tra pentole che sbuffano fumi profumati e nostalgie. La dimensione della tavola come rituale sociale collettivo e condiviso, dedicando questo lavoro a Pier Paolo Pasolini e alla sua capacità di vedere in anticipo la distruzione del mondo contadino e l’omologazione del mondo consumistico.

La scena diventa uno spazio intimo e condiviso con gli spettatori: un grande tavolo attorno al quale si muoveranno per preparare il cibo che poi gli spettatori mangeranno insieme come in un rito laico di memoria e nuova comunità.

La parola ai protagonisti: “Il progetto nasce dal desiderio di un incontro umano e artistico, un incontro preparato nel tempo, quasi senza volerlo, perché i nostri percorsi di ricerca teatrale sono stati già da molti anni (20 anni) percorsi paralleli, che si osservavano, si chiamavano, dialogavano e avevano bisogno prima o poi di convergere. In tutti questi anni, con il teatro, abbiamo interrogato un’identità comune per trovare risposte alle nostre inquietudini. Abbiamo abbandonato le strade maestre del teatro per inoltrarci in sentieri lontani dai sipari e dai velluti. Grazie a questi sentieri abbiamo ritrovato le nostre radici, le umili origini di figli di quel mondo contadino e operaio, incarnato nei simboli della falce e del martello. Un mondo oggi apparentemente scomparso. La società contemporanea, che viaggia a velocità supersonica, ne conserva incrostate le tracce nelle Periferie e nelle Province. Siamo cresciuti mentre si sbriciolava tutto. Pasolini lo racconta con dolore e lucidità.”

Crediti

Teatro delle Ariette – Teatro delle Albe/Ravenna Teatro

“Pane e petrolio”

Dedicato a Pier Paolo Pasolini

di Paola Berselli, Luigi Dadina e Stefano Pasquini

con Paola Berselli, Luigi Dadina, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini

regia Stefano Pasquini

collaborazione Laura Gambi

organizzazione Irene Bartolini, Veronica Gennari

tecnica Paolo Baldini

ufficio stampa Raffaella Ilari, Alessandro Fogli

coproduzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Teatro delle Ariette 2019

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

prenotazione obbligatoria

(spettacolo con cena a numero di spettatori limitati)

biglietto unico: 25 €

ACQUISTO ONLINE

I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e presso tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Bologna Welcome (Piazza Maggiore, 1/e); Zamboni53 Store (Via Zamboni, 53/c); i punti d’ascolto delle Ipercoop Centro Borgo, Lame, Nova. Elenco completo dei punti vendita su www.vivaticket.it

PRENOTAZIONI

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 051/570977 o via e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrocasalecchio.it nei giorni e orari di apertura.

APERTURA BIGLIETTERIA

Mercoledì, venerdì e sabato dalle 15:30 alle 18

Nei giorni di spettacolo dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 19.30 fino a inizio spettacolo.