“Suad” di Valeria Freiberg

Con Cristina Colonnetti, Andrea Stefani,

musiche Leonardo Mirenda e

Pablo Monterisi

regia e adattamento Valeria Freiberg

In programma al Teatro Cometa Off la messa in scena del drama “Suad” con musica dal vivo. L’adattamento scenico è liberamente ispirato ad una storia davvero accaduta. I versi sono di uno dei più grandi poeti persiani, Nezami Ganjavi (XII° sec.). La regia è affidata a Valeria Freiberg, direttore artistico dell’Associazione Ariadne Compagnia Teatro A .

Suad racconta la sua tragica storia di donna costretta a subire un sopruso, punita per una gravidanza arrivata prima del matrimonio. Il suo corpo viene cosparso di benzina e le viene dato fuoco su volere della sua stessa famiglia. Una storia sconvolgente e di viva attualità per riflettere sulla violenza perpetrata ancora oggi.

Non dimentichiamo la sorte dei giovani, alla luce dei recenti avvenimenti, e più in generale riflettiamo insieme su come seminare germogli di pace e non di odio.

Per info & prenotazioni: Whatsapp:+39-3714125639/

e.mail: ateatro.assariadne@gmail.com

cell: 3313584190

Le rappresentazioni si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19.

TEATRO COMETA OFF

via Luca Della Robbia, 47 Roma

biglietto unico 10€

h 10.30/ replica ore 12