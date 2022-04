Sul ghiacciaio tirolese a 3.000 metri di quota va in scena ”Annibale”

By

Ötztal/Sölden. A pochi passi dall’Italia, in mezzo al suggestivo palcoscenico naturale del ghiacciaio tirolese del Rettenbach ritorna lo spettacolo multimediale più alto delle Alpi: HANNIBAL. Una rappresentazione teatrale in chiave moderna tra coreografie, musiche e danze per accompagnare il condottiero cartaginese Annibale nella sua attraversata sulle Alpi alla conquista di Roma. Il 22 aprile 2022 al calare del sole, il ghiacciaio del Rettenbach, che accoglie ogni ottobre la prima tappa europea di Coppa del Mondo di Sci, diventerà un vasto teatro naturale, dove si esibirà un cast di oltre 300 tra attori, ballerini professionisti, figuranti e diversi atleti di fama internazionale, diretti dal regista salisburghese Hubert Lepka. Hannibal, giunto alla sua 15. edizione, riproporrà una coreografia forte e allo stesso tempo emozionante, coinvolgendo aerei, elicotteri, motoslitte, paracaduti e parapendii, sciatori e ballerini, tra fuochi d’artificio, musiche moderne e giochi di luci.

I 37 elefanti che Annibale usò per attraversare le intemperie delle Alpi, verranno rappresentati dai moderni mezzi battipista, che proporranno uno spettacolo mozzafiato lungo i crinali del ghiacciaio per ridiscendere verso la platea centrale, incantando il pubblico presente e inscenando balli e battaglie. Nel gran finale assisteremo alla distruzione parziale del grande palco di neve e ghiaccio alto 20 metri, teatro di rappresentazione in chiave moderna di questa pagina di storia di intrighi, amori e potere del lontano passato.

Per soggiornare in Ötztal unendo la bellezza del ghiacciaio e della neve con il benessere termale c’è AQUA DOME, il resort alpino con 12 piscine termali e altrettante saune e angoli relax per riposare. Se Hannibal è lo spettacolo più avvincente in scena sulle Alpi, AQUA DOME è l’hotel termale più innovativo e scenografico dell’arco alpino.

Tolta la tuta da sci, si indossa il costume da bagno per immergersi nelle tante piscine (coperte e scoperte) di questo grandissimo resort termale. Il miglior comprensorio sciistico di Sölden, con oltre 150 chilometri di piste, incontra un’area Relax & Wellness di 65.000 metri quadrati: il pacchetto è valido fino all’8 maggio e comprende anche lo skipass per sciare 2 giorni sulle piste di Sölden, compreso il ghiacciaio Rettenbach dove il 22 aprile va in scena lo show.

Pacchetto AQUA DOME

LO SCI INCONTRA LE TERME

DA EUR 598 PER PERSONA

/ 3 NOTTI in mezza pensione, incluso ingresso alle terme e alla spa

Skipass per 2 giorni per il comprensorio sciistico di Sölden/Hochsölden inclusi ghiacciai

Trasferimento gratuito sullo skibus per Sölden

Noleggio sci direttamente in hotel (-15% per gli ospiti dell’hotel)

Pacchetto SnowFit con glucosio, barrette di cereali e mappa delle piste

Info: https://www.aqua-dome.at/it/

INFO SPETTACOLO:

Venerdì 22 aprile 2022

ore 19:30, durata 67 minuti

Ghiacciaio Rettenbach, Sölden/Ötztal

Ingresso

adulti: 50 euro

bambini e adolescenti: 27 euro

special guest (posti in piedi, snack e bibite incluse): 85 euro

Tribuna (posti seduti): 65 euro

Vip lounge (posti seduti, buffet): 129 euro

E’ incluso il trasporto in Shuttle da e per Sölden

Prevendita: Ötztal Tourismus – https://www.soelden.com/de/winter/events/hannibal-gletscherschauspiel.html

CONTATTI

Consorzio Turistico Ötztal

info@soelden.com – https://www.soelden.com/winter.html