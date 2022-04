”Tutti felici tranne me” a Spazio Arteatrio

Leonardo è stato appena mollato dalla sua compagna per un maestro di Zumba, odia la felicità altrui sbandierata su Facebook ed è per questo motivo preso in giro dalla sua collega Sofia, che a sua volta non riesce a smettere di essere l’amante infelice di un uomo “impossibile”, con tutte le frustrazioni che ne conseguono.

Laura, invece, ha appena archiviato una relazione ed è pronta a rimettersi in gioco, stando bene attenta però a scegliere finalmente l’uomo giusto. A trovarle una nuova casa è stata l’agente immobiliare Anna, che conduce con il proprio Andrea una serena e fin troppo prevedibile esistenza.

Un’innocente foto postata sui social farà incrociare le esistenze dei cinque protagonisti con esiti imprevisti e sorprendenti…

“Tutti Felici, tranne me…” è una commedia romantica che indaga le relazioni sentimentali 2.0, in cui realtà e “realtà virtuale” spesso si sovrappongono senza coincidere mai.

Tutti felici tranne me

Commedia: di Maurizio Canforini

Regia: Alessia Tona

Con: Giovanni Alaimo, Maurizio Canforini, Eleonora Lipuma, Laura Sodano e Alessia Tona

8, 9 aprile ore 21:00

10 aprile ore 18:00

Spazio Arteatrio ( presso teatro Ygramul)

Via Nicola Maria Nicolai, 14 – 00156 Roma

Per info e prenotazioni

prenotazioni@arteatrio.it

351-9752453