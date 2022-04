Compagnia Catalyst

Dal libro di Anna Sarfatti

Testo e regia Riccardo Rombi

Con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Dafne Tinti, Valeria Angelozzi

Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello (Fi) lunedì 25 aprile, alle ore 18, in occasione della Festa della Liberazione, in collaborazione con ANPI e il Comune di Barberino, va in scena lo spettacolo della Compagnia Catalyst, dal libro di Anna Sarfatti, “Vulcania. La Costituzione raccontata ai bambini”, con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Dafne Tinti, Valeria Angelozzi.

A partire dalle parole e dalle filastrocche che Anna Sarfatti ha dedicato alla nostra carta fondamentale, Riccardo Rombi ha costruito una cornice narrativa singolare e suggestiva. Vulcania è una nave che attraversa la storia del 900 come transatlantico, poi nave militare e ospedale, torna a solcare l’oceano, rotta Genova/Napoli/New York, ma è anche un non luogo, un punto di partenza, un mezzo per viaggiare e raggiungere nuovi orizzonti, un punto d’arrivo. Siamo nel 1947. Bice, una astronoma fiorentina, e Fifì, un maestro siciliano, vivono clandestinamente sul Vulcania dal ’44. Sfuggiti alle retate fasciste, non sanno che la guerra è finita, sono ignari di tutto. Ma a nascondersi non sono i soli, anche le cameriere Lia e Rosa hanno i loro motivi per non scendere dalla nave. L’Italia è un luogo dove tutto sta per ripartire. La monarchia e il fascismo non esistono più e l’Assembla Costituente sta lavorando alla carta dei diritti, una legge fondamentale del nuovo stato democratico italiano. I nostri protagonisti, come i bambini a cui si rivolge lo spettacolo, per la prima volta sentono parlare di diritti e doveri del cittadino e sentono nell’aria il vento del cambiamento, le sue promesse. E’ così che cominciano a immaginare una Carta che rappresenti la loro terra, che unisca, difenda e protegga ogni cittadino, dalle vette delle Alpi alla madunnina del Duomo di Milano fino alle tonnare siciliane, e oltre ancora.

Teatro Corsini, via della Repubblica 3 Barberino di Mugello (Fi) Tel. 055841237 teatrocorsini@gmail.com – www.catalyst.it

Posto unico non numerato 5 euro. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Corsini e sul Circuito Box Office Toscana e Ticketone.

La stagione teatrale del Teatro Corsini è organizzata da Catalyst con il sostegno di: Comune di Barberino di Mugello, Regione Toscana, Ministero per i beni e le attività culturali, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze.