“Costellations” di Nick Payne

Con Francesca Ravera e Michael Chinworth

aiuto regista Alessia Pratolongo

musica originale Michael Chinworth

scenografia Jaime Terrazzino

designer luci Madeleine Burrow

regia Kim T. Sharp

Lo spettacolo sarà recitato in lingua originale con sopratitoli in italiano

C’è una teoria della fisica quantistica che sostiene che esista un numero infinito di universi: tutto quello che può accadere, accade da qualche altra parte e per ogni scelta che si prende, ci sono mille altri mondi in cui si è scelto in un modo differente. Nick Payne prende questa teoria e la applica ad un rapporto di coppia.

Roland è un tipo alla mano, che si guadagna da vivere facendo l’apicoltore. Marianne è una donna intelligente e spiritosa che lavora all’Università nel campo della cosmologia quantistica.

Costellations, esplora le infinite possibilità degli universi paralleli: si tratta di una danza giocata in frammenti di tempo. In questa danza la più sottile delle sfumature può drasticamente cambiare una scena, una vita, il futuro. Nel testo si ripercorrono più versioni dei vari momenti cruciali della relazione di Roland e Marianne: dalla conoscenza, alla seduzione, al matrimonio, al tradimento, alla malattia, alla morte. Payne mostra le possibilità e i diversi modi in cui i loro incontri e il loro rapporto si evolve a seguito di un mix di fato e di scelte differenti.

Marianne e Roland si incontrano, sono fidanzati, non sono fidanzati, fanno sesso, non fanno sesso, si perdono, si ritrovano, si separano e si incontrano di nuovo. Il testo si estende in un’indagine sul libero arbitrio e sul ruolo che il caso gioca nelle nostre vite. Assolutamente divertente, ma disperatamente triste: è il suo dinamismo intellettuale ed emotivo a rendere il testo unico e travolgente.

Constellations è un’opera teatrale di Nick Payne, portata al debutto a Londra nel 2012 al Royal Court Upstairs in seguito al West End. Constellations ha vinto l’Evening Standard Best Play Award ed è stato nominato per un Olivier Award come Best New Play. Nel 2014 Constellations ha debuttato a Broadway con Jake Gyllenhaal e Ruth Wilson, e diretto da Michael Longhurst.

Constellations è tuttora in scena a New York al Teatro Gene Frankel di Manhattan, con cast composto da Francesca Ravera nel ruolo di Marianne e Michael Chinworth nel ruolo di Roland. La regia è di Kim T. Sharp.

