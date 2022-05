“Il distacco” di Roberto Leoni

Con

Rosaria Cianciulli | Enrico Manes-Gravina

Alessandro Corte | Alfonso D’Iorio | Federico Micheli | Ugo Torrini

musiche Federico De Antoni

costumi Rita Forzano

direzione di scena Cristiana Bini

assistente alla regia Tommaso Occhipinti

Si ringraziano Marco Capitelli di Archivio Immagini Cinema per i manifesti cinematografici in scena e

il vivaio di Roma Nord Europlant per le piante fornite

“Il distacco”, scritto e diretto da Roberto Leoni, va in scena al Teatro Le Sedie per due weekend di fila: da venerdì 20 a domenica 22 maggio e dal 27 al 29 maggio. Lo spettacolo è una commedia, che lega il quotidiano al surreale. Basandosi su un meccanismo a sorpresa, vede gli interpreti scambiarsi, a repliche alterne, nei ruoli principali: Rosaria Cianciulli, Enrico Manes-Gravina, Alessandro Corte, Alfonso D’Iorio, Federico Micheli e Ugo Torrini sono i protagonisti di questa ardita prova attoriale.

Regista e autore cinematografico, Roberto Leoni torna, con questa pièce, al suo vecchio amore per il teatro, posto in dialogo con il cinema: una lite tra un attore ed un’attrice, che si rinfacciano teatralmente a vicenda i motivi della fine della loro storia d’amore, diventa improvvisamente un pretesto di sfoggio delle loro capacità istrioniche.

“Il distacco” ha l’apparenza di una storia usuale, che suscita il riso leggero ma, per impercettibili spostamenti, allusioni e spiazzamenti progressivi, conduce ad una realtà straniante e metafisica.

La promettente Rosaria Cianciulli duetta con Enrico Manes-Gravina, attore della Cinema Players Acting School, diretta e fondata dalla rinomata Casting Director Rita Forzano, che con Leoni si cimenta nel ruolo di costumista. A giorni alterni, tutti gli attori si scambiano di ruolo, dando così vita ad uno spettacolo prismatico, latore di nuovi aspetti ad ogni messa in scena.

“Il distacco” mette a nudo quello scatto surreale che, come talvolta accade, irrompe nella routine quotidiana e modifica le carte in tavola, costringendo a riflettere, con amaro sorriso, sulle nostre fobie e sulle nostre fragilità.

Roberto Leoni – BIO

Ha esordito con la poesia, affettuosamente incoraggiato da Diego Fabbri e Giuseppe Ungaretti, ma siccome ‘carmina non dant panem’, ha tradito la Musa prima con il teatro con la complicità di Vittorio Gassman e poi con il cinema con la complicità di Cesare Zavattini. Ultimamente, si è pentito ed è tornato ‘umilmente’ al teatro. www.robertoleoni.com

Rosaria Cianciulli – BIO

Laureata con un Bachelor of Fine Arts in Acting for Film and Television alla New York Film Academy, ha prodotto e interpretato “Leonarda”, un cortometraggio su Leonarda Cianciulli, la Saponificatrice di Correggio, prima serial killer donna italiana e sua lontana parente e ultimamente è stata la protagonista di “L’irrealtà quotidiana” di Roberto Leoni. www.rosariacianciulli.com

Enrico Manes-Gravina, Alessandro Corte, Alfonso D’Iorio, Federico Micheli, Ugo Torrini provengono tutti dalla Cinema Players Acting School, la cui mission dichiarata è essere “scuola di cinema, teatro e televisione, un percorso formativo completo per futuri attori sotto la direzione di Rita Forzano”

Rita Forzano – BIO

È una delle più importanti direttrici del casting italiane, ha lavorato per il cinema, per il teatro e per la televisione collaborando con i più prestigiosi registi sia italiani che internazionali.

wikipedia.org/wiki/Rita_Forzano

Federico De Antoni – BIO

Diplomato in pianoforte a Santa Cecilia, ha scritto musiche originali per spettacoli teatrali da Shakespeare a Pirandello, incluso “Mumble Mumble – Confessioni di un orfano d’arte”, di Emanuele Salce ed Andrea Pergolari.

www.musicopaideia.com/profile/federico-de-antoni

TEATRO LE SEDIE

Via Veientana Vetere 51 – ROMA

Costo Biglietti: Intero 10€; Ridotto (Over 65 e Under 26) 8€

Orari spettacoli: Venerdì e Sabato h.21.00 – Domenica h.18.00

Info e prenotazioni: info@teatrolesedie.it -3201949821

Facebook Teatro Le Sedie

Instagram Teatro Le Sedie