In occasione della presentazione del film inaugura, nel foyer del cinema, la mostra di

Zerocalcare

In esposizione i disegni originali realizzati dal noto fumettista per il film

Era il luglio 2001 quando a Genova si teneva il G8, la riunione dei capi di stato e di governo degli otto principali paesi industrializzati. Per manifestare il proprio dissenso, nel capoluogo ligure si erano dati appuntamento movimenti no-global, pacifisti, ecologisti, tantissime persone comuni e gruppi antagonisti. Oltre alle manifestazioni pacifiche, si erano verificati duri scontri tra le forze dell’ordine e manifestanti, nel contesto dei quali era avvenuta l’uccisione del giovane Carlo Giuliani e una sanguinosa irruzione nella scuola Diaz, dove molti manifestanti alloggiavano e dove si trovavano giornalisti, radio, reporter.

Tre anni dopo, Indymedia, network di informazione indipendente internazionale, aveva ricevuto una disperata richiesta di aiuto: 25 manifestanti erano accusati di devastazione e saccheggio, rischiando molti anni di carcere. In seguito a questa richiesta è nato SupportoLegale, un collettivo che in poche settimane è diventato uno dei principali attori nella complicata storia dei processi relativi al G8. SupportoLegale ha seguito i processi, ha realizzato un lavoro minuzioso sulle centinaia di ore di materiale audio e video portati in aula dalla procura, raccontando in modo preciso e continuativo tutto quello che è accaduto nei processi e per anni ha raccolto i fondi per sostenere il lavoro processuale prima e le persone in carcere poi.

Da questa esperienza nasce il documentario In campo nemico. Storia di SupportoLegale, di Fabio Bianchini, con la partecipazione straordinaria di Valerio Mastandrea, che sarà presentato giovedì 12 maggio al cinema La Compagnia di Firenze (ore 20.30). In occasione della presentazione del film sarà inaugurata, nel foyer del cinema La Compagnia, una mostra di disegni che il noto fumettista Zerocalcare ha realizzato appositamente per il film. La mostra rimarrà aperta fino al 15 maggio (ingresso libero).

Info: www.cinemalacompagnia.it