Lillo e Greg con GAGMEN UPGRADE al Teatro delle Celebrazioni di Bologna

LSD Edizioni srl presenta

LILLO E GREG in GAGMEN UPGRADE

spettacolo della stagione 2019/2020 riprogrammato

di Claudio Gregori e Pasquale Petrolo

scene Andrea Simonetti

musiche originali Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni

costumi NC POP

con Lillo e Greg e con Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini

distribuzione Terry Chegia

regia Lillo e Greg e Claudio Piccolotto

Lo spettacolo Gagmen Upgrade, di e con Lillo e Greg, dopo i diversi rinvii legati alla situazione pandemica, andrà in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna nelle tre date già sold out, 30, 31 maggio e 1 giugno.

Un nuovo sfavillante “varietà” firmato Lillo e Greg che ripropone ulteriori cavalli di battaglia della famosa coppia comica, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico. L’umorismo colto e sagace della storica coppia comica torna sul palco, più forte che mai, con pillole esilaranti di risate concentrate. Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuali.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.