Panni sporchi di e con Marco Paoli. Regia di Simone Precoma. In scena (in o.a.) Francesca Olivi, Giorgia Fabiani, Manuele Pica, Marco Paoli, Marta Marino. Musiche Simone Gamberi e Band & Theatre Company.

È in scena sabato 14 maggio alle ore 21 Panni sporchi, scritto e interpretato da Marco Paoli e diretto da Simone Precoma. Lo spettacolo è stato scritto nel 2016, andato in scena per la prima volta nel febbraio 2020 debuttando a Cosenza. Era prevista una tournée in Calabria, ma il COVID ha impedito le repliche.Torna sul palcoscenico, con un nuovo cast nel 2022, prima al Teatro San Leonardo di Viterbo, poi al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo e ora finalmente nella provincia romana, al Teatro “Sala Petrolini” – Via Prati, 6 – Castel Gandolfo

Siamo in una lavanderia self-service a gettoni e Lorenzo, uomo sulla quarantina, rimane bloccato per un guasto alla lavatrice e resta in attesa del tecnico per la manutenzione e a guardia del suo bucato! Nell’attesa incontra vari personaggi che per motivi diversi frequentano la stessa lavanderia espressa: Vasco, barbone che in pratica lì ci vive a causa di una recente e dolorosa separazione dalla moglie. Valentina, spogliarellista e aspirante editrice, costretta a lavare, asciugare e stirare i vestiti che indossa per recarsi ad un appuntamento di lavoro fondamentale. Antonella, il primo amore di Vasco, che non ha mai smesso di amarlo e infine Amanda, la sua ex, che si reca nella lavanderia proprio per chiudere definitivamente la relazione che Lorenzo “fatica” a considerare conclusa.

In contro tesi col proverbio secondo il quale “I panni sporchi si lavano in casa” tutti i personaggi si trovano a raccontare le proprie vicende, le proprie piccole e grandi tragedie agli avventori di questa lavanderia a gettoni.

Un “non luogo” dove un’umanità smarrita e “centrifugata” si ferma per un istante, abbassa le difese e scopre di vivere in una società che lascia sempre meno spazio ai sogni, alle aspirazioni personali e che obbliga a scelte che poco hanno a che fare con la poetica dell’esistenza. Lavarsi la coscienza, quindi, dà ai personaggi, la possibilità di sperare e sognare un futuro migliore, un domani in cui la ruota della vita possa girare a proprio favore. Un po’ come il cestello della lavatrice che gira, gira e lava i panni sporchi!

Note di regia

“Ho concepito lo spazio scenico come un prolungamento del mio punto di vista. L’ingresso e la scenografia sono studiati per far sentire il pubblico parte integrante della scena e dentro alla lavanderia. Diventa così un “non luogo” dove si sperimenta e coltiva la vicinanza e l’evoluzione. È così per tutti i personaggi, tranne che per Amanda, lei rappresenta una parte di quel mondo che rifugge l’evoluzione e il confronto ed è così che solo “gli altri” troveranno un riscatto umano e professionale. La partecipazione diventa ancora più “interattiva” grazie alle musiche concepite come parte integrante della scena. Il pubblico “si troverà alle orecchie” le stesse cuffie del protagonista…”

Simone Precoma

Teatro “Sala Petrolini” – Via Prati, 6 – Castel Gandolfo, ore 21.

Prenotazione consigliata al 3703092227. Attori e regista sono disponibili per interviste.