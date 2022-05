“Up&Down” Paolo Ruffini torna sul palco per raccontare la bellezza della diversità

Al Teatro Verdi di Montecatini, sabato 7 maggio alle ore 21.00, un vero e proprio happening comico fra gag e improvvisazioni

Uno spettacolo di successo, nato nel 2018 e da allora diventato anche un film, un libro e uno spettacolo televisivo, Paolo Ruffini torna in teatro con “Up&Down”, uno show comico e commovente che racconta delle relazioni umane, un’indagine diretta e poetica sulla società: l’ironia e l’irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta la bellezza della diversità.

Un vero e proprio happening comico e al tempo stesso emozionante, Paolo Ruffini va in scena con degli attori con la Sindrome di Down, affrontando insieme a loro il significato della parola “disabilità”, fino a dimostrare che la loro dovrebbe definirsi “Sindrome di UP”!

Lo scheletro dello spettacolo è costruito sull’intenzione di Paolo Ruffini di realizzare uno straordinario One Man Show, con imponenti scenografie ed effetti speciali. Parte però una sequela di boicottaggi e rocambolesche interruzioni in cui gli attori fanno irruzione dimostrando di essere molto più abili di lui. Dimostrando inoltre che ci sono tante persone che non sono abili alla felicità o all’ascolto, ma che alla fine siamo tutti diversamente abili, diversamente normali e meravigliosamente diversi.

Una rappresentazione dai connotati surreali e dagli sviluppi inaspettati con una forte connotazione d’improvvisazione, che interrompe le liturgie teatrali e offre al pubblico una vera e propria esperienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e alla fine attori e spettatori si trovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.

Più che uno spettacolo a cui assistere, UP&Down può definirsi un’esperienza a cui partecipare: è infatti il pubblico il vero protagonista, continuamente coinvolto in divertenti gag e improbabili interviste, invitato a ballare e giocare, senza prendersi troppo sul serio. UP&Down è un varietà disobbediente, politicamente scorretto, che interrompe perfino le liturgie del teatro stesso, ma è anche un’occasione di condividere, riflettere e commuoversi. Due ore di puro divertimento e lunghi istanti di tenerezza, un atto unico di amore e follia: un sorprendente Paolo Ruffini fa da mattatore, e accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le emozioni.

Sabato 7 maggio ore 21.00

Paolo Ruffini

Up & Down

Ingresso da € 24,00 a 38,00

Prevendite Ticketone.it

Viale Verdi, 45 Montecatini Terme (PT)

tel. 0572 78903 www.teatroverdimontecatini.it