Serata Tosca – Classica al tramonto 2022

L’Istituzione Universitaria dei Concerti

prosegue la sua programmazione estiva con

Classica al tramonto 2022

Museo Orto Botanico Sapienza Università di Roma

(Largo Cristina di Svezia 23A, Roma)

Serata Tosca

Selezione in forma di concerto

Chiara Isotton soprano

Giuseppe Infantino tenore

Giovanni Meoni baritono

Marco Scolastra pianoforte

In collaborazione con Amici della Musica di Foligno

Giovedì 23 giugno ore 20.30

Dopo il sold out della serata inaugurale del 14 giugno con “Play Gershwin”, con il trio d’eccezione formato da Enrico Pieranunzi, Gabriele Pieranunzi e Gabriele Mirabassi impegnati nell’omaggio al grande compositore americano, Classica al Tramonto della IUC al Museo Orto Botanico di Roma, prosegue giovedì 23 giugno alle ore 20.30 con “Serata Tosca”, atteso appuntamento dedicato alla grande lirica con il capolavoro di Giacomo Puccini (1858-1924), opera romana per eccellenza che si svolge negli spazi della Chiesa di Sant’Andrea della Valle, di Palazzo Farnese e di Castel Sant’Angelo. Nel ruolo di Floria Tosca, il soprano Chiara Isotton, anche nel Macbeth inaugurale della Scala di Milano, ma già impegnata in Suor Angelica, Il trovatore, Don Carlo. Accanto a lei, nel ruolo del pittore Mario Cavaradossi, il giovane tenore Giuseppe Infantino, già Nemorino in L’elisir d’amore, Duca di Mantova in Rigoletto, Rinuccio in Gianni Schicchi. I due giovani cantanti sono entrambi allievi della signora della lirica Raina Kabaivanska, già celebre Tosca. In scena anche Giovanni Meoni, uno dei maggiori baritoni di oggi che interpreterà il Barone Scarpia e che si è già esibito sui maggiori palcoscenici della scena internazionale e Marco Scolastra, pianista eclettico, versatile e di lunga esperienza, nonché specialista della musica del Novecento, che vanta anche numerose collaborazioni con illustri attori sul palcoscenico. La serata propone una selezione in forma di concerto delle più celebri arie dell’opera in tre atti, da Recondita armonia a Mario!… son qui!, da Vissi d’arte a E lucevan le stelle fino a O dolci mani. Serata Tosca è realizzata in collaborazione con l’associazione Amici della Musica di Foligno.

Classica al Tramonto 2022 della IUC prosegue la settimana successiva con il primo doppio appuntamento della rassegna: mercoledì 6 luglio (ore 20.30) il primo concerto propone in programma il recital per pianoforte di Viviana Lasaracina che esegue brani di Enrique Granados, Gabriel Fauré, Rachmaninov. Il secondo concerto, alle ore 21.30, vedrà sul palco Andrea Oliva – Primo Flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – in duo con la pianista giapponese Akané Makita con un programma di una selezione di brani per pianoforte e flauto di Donizetti, Gaubert e Prokofiev.

BIGLIETTI

€ 10,00 (interi) – € 8,00 (ridotti) – € 5,00 (under 30)

Biglietti interi acquistabili online su www.concertiuc.it e su www.vivaticket.com

Presso le rivendite del circuito Vivaticket, oppure interi e ridotti telefonando alla Iuc al n. 06 3610051-2 dal lunedì al venerdì (ore 10-13 e 14-17, nei giorni di concerto ore 10-12).

Il biglietto del concerto dovrà essere accompagnato dal biglietto di ingresso all’Orto Botanico acquistabile presso la biglietteria del museo stesso al costo ridotto di €4,00