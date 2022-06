Cristiano Malgioglio ospite a sorpresa del Padova Pride Village

Cristiano Malgioglio ha scelto il Padova Pride Village, il Festival LGBTQ+ più grande l’Italia, per presentare per la prima volta live la sua nuova hit “Sucu sucu”, brano fresco come una fetta d’anguria in una calda notte d’estate, destinato a diventare il nuovo tormentone della stagione.

Cantante, paroliere e uno dei più amati personaggi televisivi italiani, Cristiano Malgioglio è da anni il protagonista dell’estate con i singoli “Notte Perfetta”, “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Danzando Danzando”, già sigla dell’XI edizione del Padova Pride Village, “Dolce Amaro” e “Tutti Me Miran”, per nominarne alcuni.

A maggio 2022 il cantante ha pubblicato “Malo” disco con cui ha voluto racchiudere alcuni brani della musica latina che da sempre fanno parte della sua vita. Il primo brano del disco è “Forte Forte Forte” scritto da lui per Raffaella Carrà che ne fece un grande successo, questa volta invece è proprio Cristiano ad interpretarlo così da omaggiare la grande artista. Nel disco sono presenti duetti con artiste italiane sue amiche da sempre come Omara Portuondo, straordinaria artista cubana, Iva Zanicchi e Orietta Berti.

La stessa sera sarà ospite della kermesse patavina anche Chloe Facchini, prima chef transgender della tv italiana e attivista per i diritti civili. Insieme a lei il Pride Village ha voluto dedicate la serata di sabato a Cloe Bianco, la professoressa transgender che si è tolta la vita pochi giorni fa dopo un’esistenza segnata da sofferenze e pregiudizi.

Inoltre, Allegra Gucci salirà sul palco per presentare “Fine dei giochi: Luci e ombre sulla mia famiglia” (Edizioni Piemme 2022), un racconto intimo, ma pieno di lucide ricostruzioni, di una donna che vuole mettere insieme i pezzi della sua vita. Che vuole dire la verità. Nel nome del padre, delle figlie, della famiglia Gucci.

All’esterno si ballerà a ritmo commercial, reggaeton e house music con Axel&Andrew. La pista interna ospiterà invece il party organizzato con Jack Treviso che vedrà coinvolta tutta l’animazione del Festival.

Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 23:30; 18€ dalle 23:30 alle 4:00 con prima consumazione inclusa

La XV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova. Partner sono Anima, bitHOUSEweb, Flexo, Trash&Chic. Allestimenti: Cobra, Ferraro. Sponsor: Coca Cola, Comunian, Carrera, Stabilo Boss, Virgo. Media partner: Radio Wow.

