Extra Libertà in live Tour – Alessandro Siani

ALESSANDRO SIANI «NEW EDITION»EXTRA LIBERTÀ LIVE TOUR

scritto e diretto da Alessandro Siani

distribuzione Terry Chegia

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023 – ore 21.00

Il 28 febbraio 2023 Alessandro Siani torna al Teatro EuropAuditorium di Bologna con il

suo nuovo spettacolo, Extra Libertà Live Tour «new edition».

Libertà di pensiero, libertà di stampa, libertà d'espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di Covid. La libertà sarà il filo conduttore del nuovo spettacolo di Alessandro Siani che ritorna a calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy, che arriva dopo il successo strepitoso del Felicità tour. In questo nuovo progetto live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. Lo spettacolo farà trascorrere al pubblico una serata senza pensieri.

"Quest’anno celebro i 25 anni di carriera, anche se preferirei parlare di una vera e propria passione a tempo indeterminato, e non di lavoro, ho troppo rispetto per questa parola. Il mio al massimo è un dopolavoro!!!” Alessandro Siani

La data dell’apertura prevendite, i prezzi dei biglietti e la loro modalità d’acquisto saranno

comunicati con il lancio della nuova Stagione teatrale del Teatro EuropAuditorium fissato nel

mese di settembre.

