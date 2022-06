MARCO PAOLINI

Prove per un nuovo Album

al Teatro Villa dei Leoni di Mira giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 luglio alle 20.30 Nicola ha passato i 60 anni, è un boomers, l’abbiamo conosciuto in colonia con Adriatico, visto crescere tra parrocchia e campetti di calcio di periferia prima e nei centri culturali dopo, con Tiri in porta e Liberi tutti, diventare grande con i suoi compagni: Ciccio, Nano, Cesarino, Gianvittorio, Norma… e con loro muovere i primi passi nel teatro e nella politica. L’abbiamo seguito in piazza e nei campi da rugby con Aprile ’74 e 5, abbiamo percorso l’Italia in treno e viaggiato con lui nelle storie del nostro recente passato con Stazioni di transito. L’abbiamo visto in un futuro distopico come padre di un figlio venuto dalla tecnologia in Numero Primo e ora…. Ora Nicola fa i conti con questo presente, con i ricordi, con le responsabilità, con le conseguenze del progresso e una tecnologia che ha accelerato oltre il suo immaginario. Per tre sere al Teatro Villa dei Leoni di Mira (VE) il 7, 8 e 9 luglio alle 20.30 la Compagnia mostra il lavoro nel suo divenire, è un modo per confrontarsi con il pubblico prima che le scelte siano fissate. Si potrà seguire il processo creativo del “farsi teatro”, prove che potrebbero interrompersi per rifare una scena, sottolineare un accento, modificare una musica…. Sul palcoscenico Marco Paolini con alcuni compagni di viaggio, musicisti e tecnici, per provare la musica, le scenografie e le luci… Quelle che vi invitiamo a vedere sono prove, a porte aperte, ma non troppo, l’ingresso è riservato ad un massimo di 80 persone a sera, un piccolo pubblico che potrà seguire la creazione di questo nuovo racconto. Prevendite attive a questi link https://www.vivaticket.com/it/ venue/teatro-villa-dei-leoni/ 3091050 https://www.happyticket.it/ venezia/locations/10057- teatro-villa-leoni.htm