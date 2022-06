“Polaroid”, il nuovo singolo di Eddy

Dal 1° luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “Polaroid” (Platinum Label), il nuovo singolo di Eddy, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitali dal 13 maggio.

“Polaroid” è la metafora che rappresenta i ricordi di una relazione. Le foto istantanee scattate dagli amati nel periodo più gioioso della loro relazione sono gli unici momenti positivi rimasti. Il brano dalle sonorità dance è stato prodotto da Harley e Paolo Paone e racconta una storia d’amore complicata con parole semplici e un immaginario teen.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Con Polaroid racconto l’amore ai tempi di Tik Tok”.

Nel videoclip il regista Vicquezada ha scelto di immortalare i due attori mentre scattano delle foto con la polaroid durante una loro giornata quotidiana. La copertina è un’istantanea che ritrae i due amati in un momento felice. Ma nel futuro questo non sarà altro che un ricordo. Eddy vive tormentato quel passato e si sfoga sulla base. Il sound positivo del beat accostato al dolore dell’artista trasmette un contrasto di felicità e tristezza all’ascoltatore.

Biografia

Eddy Valenti in arte Eddy nasce a Gela, Sicilia, nel 1999. Si trasferisce all’età di 11 anni in provincia di Varese, abbandonando gli studi in età precoce per aiutare il padre nella carrozzeria di famiglia. Eddy è un artista poliedrico, abile nella scrittura dei testi e delle melodie, infatti attualmente scrive per molti artisti emergenti del panorama nazionale. Dopo l’uscita dei suoi primi singoli da indipendente e un periodo di fermo artistico, lavora con il team di Platinum Label ottenendo ottimi riscontri. “L’ULTIMO BACIO”, brano uscito lo scorso 17 Dicembre, entra subito in rotazione su Rai Radio 2 Indie e il videoclip ottiene un’anteprima esclusiva su Sky Tg 24. “PROTEGGIMI”, uscito il 29 Gennaio, viene eletto brano della settimana su Rai Radio 2 Indie nella settimana di Sanremo. Eddy decide quindi di firmare con l’Etichetta Discografica Platinum Label ed inizia il percorso con la pubblicazione del singolo “UNA STELLA”, uscito in radio 15 aprile 2022.

“Polaroid” di Eddy è disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 maggio 2022 e in rotazione radiofonica dal 1° luglio.

Instagram | Spotify