Torna in scena “Inferno – Opera Rock”

Lo spettacolo quadridimensionale “INFERNO – OPERA ROCK” torna in scena martedì 5 luglio presso la ROCCA DI CENTO (FE) (Piazza Rocca di Cento, ore 21:30 – INGRESSO GRATUITO). Durante la rappresentazione verranno eseguiti dal vivo i brani tratti da “INFERNO“, l’opera rock electro sinfonica di Francesco Maria Gallo ispirata alla celebre cantica della Divina Commedia disponibile in formato cd, vinile e in digitale.

Lo spettacolo si inserisce all’interno del Rocka Rolla Festival, una manifestazione organizzata dalla Fondazione Teatro Borgatti e dal Comune di Cento, che comprende quattro serate: INFERNO – OPERA ROCK occuperà interamente la seconda serata. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero della Fondazione Teatro Borgatti (051 6843295), oppure inviare una mail al seguente indirizzo: bigilietteria@fondazioneteatroborgatti.it.

«Essere parte del famoso e prestigioso festival di Cento “Rockarolla” promosso dalla fondazione teatro borgatti è per Inferno Opera Rock uno straordinario riconoscimento. Il 5 luglio, inferno opera rock andrà in scena nel piazzale della Rocca di Cento, un suggestivo maniero, colmo di misteri che risale alla stessa epoca di Dante Alighieri. Alla fine del Trecento venne devastato da una serie di guerre ed epidemie, che causarono una grave crisi economica e demografica e che fecero scoppiare numerose rivolte dei cittadini centesi, stanchi del malgoverno dei vescovi – racconta Francesco Maria Gallo. – Nel 1375 i rivoltosi guidati da Bertrando Bonnevalle uccisero tutti i vicari pontifici e ne bruciarono il palazzo. Quale migliore location per evocare Ugolino, Pier delle Vigne, Paolo e Francesca che rappresentano i principali protagonisti del mio viaggio all’inferno».

“Inferno – Opera Rock“, oltre al live del giorno 5 luglio a Cento (FE) in Piazza Rocca di Cento, tornerà questa estate con ulteriori nuovi appuntamenti: 19 agosto a Strongoli (KR) in Villa del Popolo e 3 settembre a Bologna(BO) in Piazza Maggiore, all’interno del Festival Rock “Hey Joe” con la direzione artistica di Valerio Negroni.

“INFERNO – OPERA ROCK” unisce musica, teatro, danza contemporanea e arti visive: quattro differenti linguaggi attraverso i quali Francesco Maria Gallo (voce), accompagnato da Ricky Portera (chitarra in “Caronte” e “Ulisse“) Simona Rae (voce), Pietro Posani (chitarra), Stefano Peretto (batteria), Daniele Nieri (basso), RenatoDroghetti (piano) e Laura Simpolo (voce narrante), riproporrà dal vivo la sua personale visione del girone dell’Inferno dantesco contenuta nell’album “Inferno“. I visual e le luci sono a cura di Federica Lecce, il sound design dello show di Rodolfo Rod Mannara.

È online il cortometraggio “CARONTE” (visibile al seguente link https://youtu.be/p48KG6svePc) candidato all’International Short Film Festival di Berlino nella sezione film musicali, al Sedicicorto Forlì International Film Festival e al Belo Horizionte International Short Film Festival nella sezione shorhfilm international competition.

Con “INFERNO“, prodotto da Renato Droghetti, il cantautore Francesco Maria Gallo sovrascrive la propria libera interpretazione dei canti e dei personaggi scelti, che qui raccontano la loro propria verità. Il tutto rielaborato in chiave rock, con l’apporto di grandi artisti quali Ricky Portera, Pier Mingotti, Stefano “Perez” Peretto, Pietro Posani, Simona Rae e Enrico Evangelisti.

Questa la tracklist di “INFERNO“: “Selva Oscura“, “Caronte“, “Francesca” (interpretata da Simona Rae), “Bacio Sospeso“, “Medusa“, “Il Silenzio di Pier“, “Il Gigante“, “Ugolino“, “L’imperatore del dolore” feat. Simona Rea, “Inferno” feat Enrico Evangelisti e la ghost track “Desolazione“.

Dopo essersi smarrito come il sommo poeta nella Selva Oscura, pur mantenendo lo sguardo rivolto al 1200, con il brano “Caronte“, attuale singolo in radio, Francesco Maria Gallo traghetta il pubblico anche nell’inferno della nostra contemporaneità. Un richiamo esplicito al presente è celato nella ghost track “Desolazione“, quel Padre Nostro che rappresenta un’antitesi della preghiera, un urlo aspro e disilluso, ma anche la speranza di poter risvegliare l’animo umano corrotto dal torpore dell’egoismo.

È anche disponibile nelle librerie e negli store digitali “ROCK&ROLL ALL’INFERNO” (GEC Edizioni), libretto di 90 pagine con illustrazioni e copertina a colori, in cui Francesco Maria Gallo offre una guida ragionata all’ascolto del suo “INFERNO“.

“INFERNO” ha avuto il patrocinio e il riconoscimento come opera culturale di qualità da parte della fondazioneSymbola, che promuove e aggrega le Qualità Italiane (www.symbola.net).

Cantautore, autore televisivo, storyteller, comunicatore, FRANCESCO MARIA GALLO è laureato in Musicologia e Comunicazione di massa al DAMS di Bologna. Ha scritto diversi format televisivi per Rai1 e Rai2 tra i quali Suicidi Letterari: Morire di penna nel ‘900 (RAI2), Il Premio per il Lavoro (due edizioni per RAI2 e una edizione per RAI1), The voice of ethics (TED televisivo sull’etica dell’innovazione trasmesso in diretta su piattaforma Sky). Ha collaborato con Silvia Ronchey e Beppe Scaraffia come consulente autorale al Festival della poesia di Sanremo (RAI2). È stato fondatore, frontman e autore dei Calabrolesi Rock Band e successivamente di Legality Band Project, entrambe rock band che promuovono etica e legalità. Autore e interprete di diverse canzoni a sfondo sociale, tra le quali “Ventu” – testo che racconta vicende di ‘Ndrangheta in Calabria -, nel 2010 ha ricevuto il Leone d’oro di Class CNBC per la comunicazione sociale.