dal 12 giugno al 1° agosto 2022

Subiaco – Licenza – Gerano – Marano Equo – Cerreto Laziale – Anticoli Corrado

Giunto al suo terzo anno di programmazione, Portraits on stage 2022, progetto creato e organizzato dall’Associazione Settimo Cielo, è il primo e unico festival multidisciplinare che si svolge in estate lungo tutto il territorio della Valle dell’Aniene attraverso una programmazione di incontri, performance, concerti e spettacoli di musica, danza e teatro, incentrata sul tema dell’Arte figurativa.

Il sentiero tracciato da Portraits on Stage – Arte in Cammino, ripercorrendo le tappe del Cammino di San Benedetto (dal 12 giugno al 1° agosto), proposta vincitrice dell’ Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, pone in primo piano le piazze barocche, gli atelier, le radure, resti di ville romane e le rocche medievali attraverso una somma di stimoli e sensazioni che attingono ai diversi linguaggi dell’arte.

Portraits on Stage 2022- Arte in Cammino realizzato con il sostegno della Regione Lazio e dei Comuni coinvolti – Subiaco, Licenza, Gerano, Anticoli Corrado, Marano Equo, Cerreto Laziale – e con il patrocinio della Comunità Montana dell’Aniene, prevede aperture straordinarie dei siti archeologici, visite guidate, degustazioni nella creazione di un ideale reticolato d’arte nella Valle dell’Aniene, composto da oltre 40 organismi tra istituzioni, musei, associazioni ed esercizi commerciali.

Il programma della terza edizione di Portraits on Stage verrà presentato al pubblico il 12 giugno alle ore 20,30 al Teatro Narzio di Subiaco. Parteciperanno rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, i direttori di Settimo Cielo, gli artisti e le associazioni locali. Alle ore 21,15, sempre al Teatro Narzio, verrà presentato in anteprima LLABYELLOV primo studio di e con Carlo Cerato. L’artista che vive e lavora in Francia apre il festival con un lavoro letteralmente in bilico tra danza e nuovo circo, progetto vincitore del Bando CURA #residenzeinterregionali che affascinerà adulti e bambini.

Proseguendo nella programmazione, che accompagnerà gli spettatori nel corso dell’intera estate, possiamo trovare concerti che costruiscono “immagini” musicali come PRESENTE ANTICO del gruppo internazionale i Tamburi del Vesuvio, diretti da Nando Citarella o STRUGGENTI TRAMONTI ROMANI che ispirano il lavoro collettivo degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma e dell’Istituto Musicale Corelli, riportandoci alla speciale liaison che ha unito il territorio ai pittori della Scuola Romana. Settimo Cielo rende omaggio a due artisti attivi nello stesso periodo ad Anticoli Corrado: Arturo Martini (DONNA CHE NUOTA SOTT’ACQUA) e la pittrice e modella Pasquarosa Marcelli – Bertoletti (PASQUAROSA testo vincitore del premio “Il Paese delle Donne-Donne e Poesia”).

Un raffinato focus sull’artigianato artistico del Teatro di Figura (consigliatissimo anche agli adulti) è rappresentato dalle meravigliose invenzioni di Emanuele Luzzati e Bruno Cereseto in VITA DA BURATTINI del Teatro della Tosse – Fondazione Luzzati di Genova e dalle opere scultoree di Remo di Filippo e dell’australiana Rhoda Lopez (APPESO AD UN FILO), spettacolo vincitore di INBOX Verde 2021. Musica e parola si fondono ne LA CADUTA DI TROIA: un racconto per immagini di Matuta Teatro che allude alla potenza della Settima Arte. La danza è presente con 752 GIORNI di e con Silvia Bandini (progetto finalista Bando Cura 2021) , mentre una versione speciale di ROMANZA –Le jardin del Centro Produzione Danza TWAIN, rende omaggio al sofferto percorso delle donne in arte collegandosi a ARTEMISIA GENTILESCHI, PITTRICE- Cronoca di un processo per stupro della compagnia livornese Pilar Ternera, a MOI, ancora una produzione del Teatro della Tosse nel quale Chiara Pasetti tratteggia Camille Claudel, fino alla Frida Kahlo bambina (IL SOGNO DI FRIDA) immaginata da Cattivi Maestri, spettacolo inserito nella programmazione per i piccoli. Infina al gioco coinvolgente tra parole musica e colori di PIERINO IN BLUES proposto da NATA Teatro fa da contraltare il gradito ritorno della compagnia Stalker teatro di Torino, che, dopo la prima internazionale al GDI Festival di Londra e al Regards sur Rue Fest di Tolone 2021, presenta INCONTRI. Nel corso del Festival verrà presentato anche il progetto menzione speciale del Bando Portraits on Stage 2022 PICCOLO UOMO GRANDE MONDO anteprima del giovane attore e drammaturgo Tommaso Lombardo.

Sempre il 12 giugno alle ore 11.00 verrà inaugurata la mostra ESPERIMENTO PER TELA E SPARTITO uno degli eventi afferenti all’azione collaterale ad Arte in Cammino, PAESAGGI, un’attività che si distingue per la sua natura interattiva e un maggior coinvolgimento del territorio e che si svolgerà da fine agosto al 10 settembre grazie al sostegno dei Comuni di Roviano ed Arsoli. Nella cornice del magnifico Castello Brancaccio di Roviano verranno esposti i lavori degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma realizzati con la partecipazione attiva della cittadinanza di Marano Equo nel corso della scorsa edizione del festival, accompagnati da una selezione di opere di alcuni artisti attivi nella Valle dell’Aniene come il Maestro Claudio Bonuglia o la ceramista iraniana Azadeh Shirmast. La mostra è a cura dell’Associazione L’Arca di Corrado. Nel corso del Vernissage il pubblico potrà assistere alla performance musicale del chitarrista Daniele Lipera SUONI TRA LE TELE a cura dell’Istituto Musicale Corelli.

Portraits on Stage è un appassionante viaggio nel mondo dell’arte figurativa, attraverso i differenti linguaggi dello spettacolo dal vivo della prosa, della musica e della danza. La suggestiva bellezza dei luoghi in cui il festival si svolge e il loro intreccio con l’opera e la vita di tanti grandi artisti figurativi che da essi hanno tratto ispirazione, è il prezioso elemento nel quale immergersi per seguire i diversi frammenti di cui si compone questo Festival che si snoda lungo il fiume Aniene, rievocando l’esperienza mistica, sacra e al tempo stesso laica del Grand Tour.”



Le parole della direttrice artistica Gloria Sapio descrivono nel migliore dei modi il festival Portraits on stage, che presenta un ricco calendario di spettacoli multidisciplinari all’interno della scenografia naturale della Valle dell’Aniene e del Giovenzano.

Portraits on Stage prende corpo dalla Rete interregionale Portraits on stage (Firenze, Torino, Livorno, Sansepolcro, Arsoli) nata dalla messa a confronto delle esperienze di compagnie teatrali e titolari di residenze artistiche che, spesso in collaborazione con Musei, Gallerie d’Arte, Accademie e siti culturali dei territori di riferimento, hanno dato vita a festival, produzioni, progetti culturali e un bando internazionale rivolto a che mettono in primo piano il legame esistente tra Arte Drammatica e Arte Visiva. Il Festival è parte della Rete Ar.Te. associata a Italia Festival.

Il progetto Portraits on stage 2022- Arte in Cammino è sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo per la promozione del patrimonio culturale

