Francesca Michielin e Roberto Saviano protagonisti al festival “La città dei lettori”

Spazio a talk e conferenze, con il ricordo di Pier Paolo Pasolini nei 100 anni dalla nascita a cura di Franco Zabagli e la lectio su Antonio Canova di Carlo Sisi, nel bicentenario della morte

Francesca Michielin, una delle artiste più interessanti del panorama musicale italiano, due volte seconda al Festival di Sanremo e rappresentante dell’Italia all’Eurovision 2016, e Roberto Saviano, noto in tutto il mondo per il suo lavoro che combina letteratura e reportage raccontando la realtà della criminalità organizzata.

Ecco i protagonisti della 3/a giornata del festival La città dei lettori a Villa Bardini (Costa San Giorgio 2), il progetto culturale promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano. Domani, sabato 11 giugno, la cantautrice e conduttrice dell’edizione 2022 di X Factor sarà a Firenze per presentare, insieme a Piero Pelù il romanzo d’esordio “Il cuore è un organo” (Mondadori): cronaca di un incontro tra donne, apparentemente diversissime, unite da un dolore e dalla passione per la musica. A seguire, alle 21.00, il giornalista, scrittore e sceneggiatore già ospite della passata edizione del festival, ricorderà il giudice Giovanni Falcone a partire dal romanzo “Solo è il coraggio” (Bompiani), nel trentennale della strage di Capaci (tutte le iniziative sono a ingresso gratuito).

Tra gli eventi speciali, due approfondimenti dedicati a giganti della cultura. Alle 10.30 del mattino il prof. Carlo Sisi, storico dell’arte, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e già direttore della Galleria d’Arte Moderna e della Galleria del Costume di Palazzo Pitti, terrà una conferenza dal titolo “Canova 1822” su Antonio Canova nel bicentenario della morte. Nel pomeriggio, alle 16.00, in collaborazione con Gabinetto Vieusseux e nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Pasolini, lo studioso Franco Zabagli condurrà la lectio: “Pier Paolo Pasolini. Dalle carte al libro”. Alle 17.00 sarà ufficialmente inaugurato il Premio La città dei lettori: oltre 250 votanti, tra gli iscritti ai circoli lettura dei soci Unicoop, che voteranno il vincitore tra gli scrittori e le scrittrici partecipanti all’edizione 2022 del festival.

La città dei lettori si aprirà di prima mattina a Villa Bardini con “Esperienza book”: alle 8.30 una sessione di meditazione guidata da Raffaella Martinelli su pagine di Giulio Cesare Giacobbe, seguita da prima colazione. Dopo la lectio di Carlo Sisi, alle 11.00 “Io Leggo!”: tornano le attività per piccoli lettori con letture animate adatte a bambini e bambine tra i 4 e 6 anni, a cura di Libreria Farollo e Falpalà. Alle 11.30 storie pensate anche per i più grandi con “Paesaggi letterari”, che proporrà aneddoti e curiosità legate proprio alla Villa che ospita il festival (per questo appuntamento è consigliata la prenotazione a paesaggiletterari@lacittadeilettori.it).

Spazio all’arte e alla moda: alle 11.45 Moira Chiavarini e Alessandro Sertanesi di Magonza Editore, casa editrice specializzata in cataloghi e libri d’artista, racconteranno “l’arte di pubblicare l’arte”; mentre alle 12.00 Wlodek Goldkorn introdurrà la presentazione de “Il grande libro del vintage” (Il Saggiatore) di Sabina Minardi. Chiusura della mattinata con un laboratorio per giovani lettori, alle 12.00, proposto dall’associazione La sedia blu.

Si riparte alle 16.00 con la lectio su Pasolini e con un nuovo appuntamento targato “Io Leggo!”: bambini e bambine dai 6 agli 11 anni saranno accompagnati nella lettura del libro “Avventure in collezione”, realizzando poi insieme un personaggio e mettendone in scena la storia. L’attività, a cura di Stazione Utopia e ideata da Lucia Mannini e Chiara Damiani, sarà ripetuta alle 17.00 e alle 18.00 (partecipazione solo su prenotazione a incollezione@fcrf.it o al numero 388 4609980 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Alle 17.00 la cantautrice Letizia Fuochi metterà in musica “Il coraggio del cinghialino” (Guanda) favola per tutte le età firmata da Marco Vichi, mentre alle 17.30 Paolo Malaguti, finalista al Premio Campiello 2021, sarà al centro di un talk sulla sua opera in collaborazione con Unicoop Firenze. Alla stessa ora l’autrice cinematografica già collaboratrice di Paolo Sorrentino Carlotta Rondana parlerà della sua raccolta poetica “La vertigine, il sogno, il caffè” (Edizioni Ensemble), per il ciclo di incontri “Paesaggi letterari” (consigliata la prenotazione a paesaggiletterari@lacittadeilettori.it).

E ancora: Maria Catena Fiorello, sorella degli omonimi Rosario e Giuseppe, alle 18.00 presenterà insieme alla scrittrice Federica Bosco il suo “I cannoli di Marites” (Giunti): secondo volume della saga delle signore di Monte Pepe dopo “Cinque donne e un arancino”. Don Danilo Cubattoli, uomo di pace e riconciliazione, per anni punto di riferimento per la città di Firenze, sarà omaggiato alle 18.30 da Lorenzo Bojola che, con il suo “Kilimanjaro ‘54” (Nencini Editore), ne ricostruisce i sei mesi di viaggio in moto fino a Addis Abeba, alla presenza di Franco Lucchesi, presidente dell’associazione Don Cuba. Alle 19.00 Giorgio Van Straten, già direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, introdurrà insieme a Carlo Sisi “Una disperata vitalità” (Harper Collins), riflessione autobiografica sul tempo che passa. Infine, prima degli appuntamenti serali con Saviano e Michielin, alle 19.30 sarà ospite l’autrice uruguayana Fernanda Trías, appena uscita in Italia con “Melma Rosa” (SUR), racconto distopico che l’ha consacrata a livello internazionale come una delle migliori penne della sua generazione. Con lei Vera Gheno e Giulia Zavagna di Edizioni SUR.

La città dei lettori è un progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Solo per gli appuntamenti del ciclo Paesaggi letterari è consigliata la prenotazione a: paesaggiletterari@lacittadeilettori.it

Per ulteriori informazioni www.lacittadeilettori.it

