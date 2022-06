Seconda edizione di “Alter-Art”: Festival per l’innovazione di danza e teatro integrato

A Pergola L’arte che abbraccia il sociale, danza e teatro nel segno della inclusione e integrazione. Torna a Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, dopo il successo della prima edizione, dal 7 al 10 luglio, Alter-Art Festival organizzato dall’Asd ijshaamanka. Un evento dal respiro internazionale, per i prestigiosi ospiti che qualificheranno le quattro giornate, collaborazioni e patrocini: Comunità Europea, Mibact, Agenzia Giovani, Comuni di Pergola e Fano, Centro pari opportunità e documentazione delle donne.

L’immagine è stata realizzata dalla bravissima Julia Gromskaya, illustratrice e autrice di cortometraggi di animazione.

Un festival per l’innovazione nelle arti performative di danza e teatro integrato, che fa parte del progetto Europeo “Dan.The.Net.” (Dance Theatre), promosso dalla stessa associazione e premiato dalla Comunità Europea, ed è la prima tappa di un altro importante percorso targato ijshaamanka ‘Danza inclusiva comunità ospitale’, finanziato dal Mibact.

Ricco il programma dell’evento: laboratori, spettacoli, conferenze, mostre.

«Il festival – spiega la direttrice dell’associazione Monia Mattioli – dopo gli ottimi riscontri avuti l’anno scorso, è una delle tappe più importanti del nostro ampio percorso di ricerca in nuove metodologie di danza e teatro contemporanei ed integrati. Sarà un interessante momento di confronto e di riflessione con ospiti di caratura internazionale, i partner europei del progetto ‘Dan.The.Net‘ e la comunità. Uno degli obiettivi che ci stanno più a cuore è proprio la riqualificazione culturale del territorio, coinvolgendo, rendendo protagonisti i cittadini attraverso la danza e il teatro. Lavoriamo per uno sviluppo sostenibile delle arti performative, integrazione e non solo inclusione. I nostri partner, infatti, saranno presenti oltre che con persone con disabilità, con migranti e altri ragazzi provenienti dalle periferie più difficili di Parigi, Barcellona e Norwich. Saranno quattro giornate ricchissime tra laboratori, performance, conferenze e mostre, con al centro temi che spaziano dal sociale all’ambiente. Tra i tanti appuntamenti in programma, siamo orgogliosi di presentare in occasione del Festival, la prima nazionale della performance-spettacolo di nuova danza e teatro integrato del collettivo ‘Dance In’, che fa parte del progetto Dico e Dan.The.. Una coproduzione internazionale che vedrà protagonisti un numeroso gruppo, 44 persone, dai 13 ai 60 anni, tra artisti, registi, danzatori, cantanti, maestri di musica, coreografi, mascherai. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che collaborano e rendono possibile l’evento».

Saranno a Pergola i partner del progetto europeo ‘Sala Fenix’ di Barcellona, Compagnie ‘Eau.Id.A’ di Montreuille (Parigi) e l’ente di produzione e formazione in arti dello spettacolo ‘The Garage’ di Norwich. Contribuiranno con iniziative e scambio di buone pratiche per l’avanzamento della ricerca in nuove metodologie di danza e teatro contemporanei.

Tanti e prestigiosi gli ospiti, ad iniziare da Hanna Poikonen, membro della Cognitive Brain Research Unit dell’Università di Helsinki e ricercatrice post-dottorato presso la cattedra di scienze dell’apprendimento e istruzione superiore all’ETH di Zurigo. Condurrà il workshop/performance ‘Neuroscienze in danza’.

Da Roma arriverà la compagnia ‘Segni Mossi’ che proporrà una performance comunitaria che vede genitori e figli protagonisti, un laboratorio di disegno in danza.

L’arte che abbraccia sociale e diritti: il 9 e 10 sarà ad Alter Art Red Fryk Hey, con il suo inconfondibile stile urban dance hip hop, grande attivista in ambito di diritti e inclusione per persone autistiche.

Sabato 9 è in programma la conferenza dal titolo ‘Sviluppo e innovazione in arti performative integrate in ambito nazionale ed europeo’. Interverranno la sindaca di Pergola Simona Guidarelli; Graziella Gattulli, dirigente unità organizzativa attività culturali integrate e arti performative Regione Lombardia; Sara Cucchiarini, assessore di Fano e membro della commissione pari opportunità Marche; l’assessore di Pergola Sabrina Santelli; l’avvocato Alessia Di Girolamo della commissione pari opportunità Marche; il collettivo di artisti del progetto Dico.

Numerosi e interessanti i laboratori: danza classica, contemporanea e contact improvisation, hip hop house, segno grafico e teatro-danza, animazione, neuroscienze in danza.

Anche per questa edizione si rinnova la collaborazione con il liceo artistico ‘A Mannucci’ di Fabriano. Gli studenti nell’ex chiesa di San Rocco allestiranno ‘La camera degli specchi’.

Gli studenti del liceo scientifico di Pergola si occuperanno dell’accoglienza. Nelle giornate del Festival la Pro loco curerà la ristorazione.

Il festival avrà un’anteprima il 30 giugno alle 18.30, presso lo spazio Paricentro di Fano, dove sarà introdotto il progetto Nuova.Danza.teatro.Integrato ‘Ciò che è strano via!’

Programma:

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

“1000 Passaggi” performance comunitaria a cura di Segni Mossi

Piazza Garibaldi dalle ore 20:00

Partecipazione aperta a genitori e figli con anni 4+ (gratuito)

VENERDÌ 8 LUGLIO

“Salvaguardia del pianeta” – videoconferenza con la tribù Kunkaak dell’Isola dello Squalo nella Riserva UNESCO della Biosfera (Messico)

Piazza Garibaldi dalle 19,00

“Il ruolo della biodiversità nei territori montani” – conferenza con Fabio Taffetani dell’Università Politecnica delle Marche

Piazza Garibaldi dalle 20,00

Spettacolo teatrale ‘Tornare a casa’ per famiglie e bimbi dai 3 anni con la Compagnia “La Candida” di Barcellona (gratuito)

Teatro Angel Dal Foco, alle ore 21,15

“Vagabend Live” concerto di musica pop dei Vagabend (gratuito)

Piazza Garibaldi, dalle ore 22:00

SABATO 9 LUGLIO

“Inclusione un diritto” proiezione del cortometraggio omonimo, con Naila Alameddine e Margherita Campanelli (gratuito)

Piazza Ginevri, ore 18,00

“Sviluppo e Innovazione in Arti Performative Integrate in ambito Nazionale ed Europeo” – conferenza (gratuito)

Piazza Ginevri, dalle ore 21:00

Intervengono: Simona Guidarelli (Sindaca del Comune di Pergola), Dr.ssa Graziella Gattulli (Dirigente Unità Organizzativa Attività Culturali Integrate e Arti Performative della Regione Lombardia), Sara Cucchiarini (Assessora Pari Opportunità Fano e Commissione Pari Opportunità Marche), Sabrina Santelli (Assessora Pari Opportunità Pergola); Avv. Alessia Di Girolamo (Commissione Pari Opportunità Marche), Collettivo di Artisti progetto DICO” (progetto finanziato dal MiBACT)

“Ciò che è strano via” – performance di Nuova Danza e Teatro Integrato (gratuito) Spettacolo itinerante, partenza dal Loggiato del Comune alle ore 21:00

Collettivo “Dance In”, con le coreografie di Monia Mattioli, la drammaturgia di Andrea Fazzini, le maschere di Giacomo Bonetti. Evento parte del progetto D.I.C.O (finanziato dal MiBACT) e DAN.THE (finanziato dal programma europeo Erasmus+).

DOMENICA 10 LUGLIO

“Wise Motion” – esito performativo del laboratorio (gratuito)

Foyer Teatro Angel Dal Foco, ore 15:30 – 17:00

Esito Performativo laboratori Nuova Danza Contemporanea e Classica (gratuito)

Piazza Garibaldi, dalle ore 17:30

“Alter-Art Urban Dance Contest 2022 ” – Contest di Hip Hop

Piazza Garibaldi, ore 18:00 – 21:00

Giuria italiana : Red Fry khey , Cresh Da Europa :Zoe Knights (Germania) Da UK : Victoria Taylor e Danielle Asleight e con il direttore Centro di Produzione arti performative “The Garage”Ltd Trust ; Adam Taylor

“Dance Hall” con DJ Stritti

Piazza Garibaldi, ore 21:30 – 23:00

LABORATORI:

È necessaria l’iscrizione inviare mail a ijshaamanka@gmail.com o un messaggio a 339 850 3058

Danza classica con Giulia Simontacchi

Palestre Ist.Binotti Ore 16:30 – 17:30 (anni 8 – 12) Ore 15:00 – 16:30 (anni 12+)

Danza contemporanea e Contact Improvisation con Zoe Knights

Palestre Ist.Binotti Ore 15:00 – 16:30 (anni 8 – 12) Ore 16:30 – 19:00 (anni 12+)

Hip Hop House con Cresh e Red

Palestra scuole elementari e medie – Venerdì 8 e domenica 10 luglio, dalle ore 18:00

Sabato 9 e domenica 10 luglio, dalle ore 18:00

“Water” – Segno grafico e teatrodanza con Segni Mossi (gratuito senza iscrizione, richiesto contributo per i materiali)

Piazza Garibaldi – Giovedì 7 luglio alle ore 18:00 (genitori e figli con anni 4+)

Animazione “Da-da, ma-ma, ta-ta” con i ragazzi e i docenti del Liceo Artistico “E. Mannucci” di Fabriano (gratuito)

Chiesa di San Rocco – Giovedì 7 e venerdì 8, dalle ore 9:00 alle ore 12:00

“Wise Motion” – neuroscienze in danza con Hanna Poikonen

Foyer del Teatro Angel Dal Foco – Sabato 9 luglio, ore 10:00 – 16:00

Maggiori info: pagina Facebook Alter-Art Festival; www.ijshaamanka.eu/alterart; 339.8503058