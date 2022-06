Teatro Vascello – Stagione 2022/2023

La stagione del Teatro Vascello 2022-2023

28 proposte teatrali

costellata di spettacoli di eccellenza artistica e vitalità intellettuale unici, spregiudicati e originali Questa stagione è il risultato fruttuoso di tante anime connesse a perseguire un grande exploit

Il teatro vascello spazio teatrale unico nel perseguire una grande impresa volge alla sua XXXIV stagione.

CARD

Card Libera a 5 spettacoli a scelta su tutti e 28 gli spettacoli € 90

Card Love a 2 spettacoli 4 ingressi a scelta su tutti e 28 gli spettacoli € 72

ABBONAMENTI

Abbonamento Zefiro € 105 (7 titoli)

Abbonamento Eolo € 105 (7 titoli)

Abbonamento Ponentino € 75 (5 titoli)

Abbonamento ZEFIRO € 105 (7 titoli)

11- 16 ottobre La signorina Giulia

15-20 novembre Kobane Calling on Stage

31 gennaio – 5 febbraio Aspettando Godot

7-19 febbraio La storia

28 febbraio – 5 marzo Il gabbiano

21– 26 marzo Il soccombente

18–23 aprile Le relazioni pericolose

Abbonamento EOLO € 105 (7 titoli)

4-9 ottobre Resurrexit Cassandra

22 novembre – 4 dicembre Cirano deve morire

24-29 gennaio Oylem Goylem

21-26 febbraio Tavola tavola, chiodo chiodo

7-12 marzo Peng

14-19 marzo Antenati – the grave party

12–16 aprile – Le cinque rose di Jennifer

Abbonamento PONENTINO € 75 (5 titoli)

20 dicembre-22 gennaio H?bris

4–7 aprile Ragazze al muro

2-14 maggio Miracoli metropolitani

16-21 maggio Thanks for vasellina

23-28 maggio Stupida show

