“Emozioniamo”

Una nuova dimensione per le tue emozioni

Domenica 10 luglio 2022 – Dalle 9,30 alle 18,00

Lago Baronis – Trana (To)

Motivazione, trasformazione, pace interiore. Sembrano traguardi inarrivabili per tante persone, costantemente messe alla prova dalle difficoltà della vita. Eppure è possibile, con alcune tecniche attuate da professionisti, cambiare le lenti con cui si guarda il mondo.

Come dice Roger Ebert “Il tuo intelletto può confonderti, ma le tue emozioni non ti mentiranno mai”.

In una location meravigliosa immersa nel verde del bosco, sulla riva del lago Baronis di Trana (To), all’aria pura, ogni partecipante al workshop – denominato, non a caso, “Emozioniamo” – potrà intraprendere un percorso per riportare l’attenzione su te stesso, ricordando e ritrovando le proprie potenzialità e soprattutto imparando a riconoscere gli altri come “essere umani”.

Professionisti esperti si metteranno a disposizione per aiutare a vivere e apprendere la conoscenza profonda di Sé e dei propri comportamenti. Strategie utili che porteranno un bagaglio di nuovi punti di forza, tra cui la capacità per superare gli ostacoli mentali, abbattere le abitudini che hanno rallentato la propria espressione personale fino a quel momento e una più profonda comprensione delle proprie emozioni per utilizzarle al meglio nella vita quotidiana.

“Emozioniamo” prevede un numero chiuso di partecipanti e proprio per questo ogni persona sarà seguita con attenzione affinché possa vivere questa esperienza tralasciando i pensieri quotidiani, per riprenderli al termine della giornata con una nuova consapevolezza e un’energia trasformata. L’obiettivo del workshop è quello di accompagnare le persone a NON usare la mente ma a lasciarla andare, recuperando risorse e mettendosi alla prova nei confronti di quelli che ognuno considerava i propri limiti invalicabili.

Ogni partecipante sarà guidato a ritrovare la propria autostima, vivere le emozioni come guida per la propria routine quotidiana, formulare delle strategie d’azione che possano indirizzare velocemente verso i propri obiettivi e imparare a riscoprire una comunicazione corretta con gli altri.

Queste risposte arriveranno attraverso esercizi pratici per la mente che illumineranno l’inconscio per poter essere utilizzate quotidianamente e attività divertenti e potenti per apprendere la propria realtà, centrarsi nuovamente su sé stessi.

Il Lago Baronis di Trana, oltre essere immensa un’oasi verde naturale, consente ai visitatori di usufruire di un punto di ristoro (bevande, caffè e gelati), di servizi igienici, di docce rinfrescanti all’aperto, barbecue e un maxi gazebo per consentire di svolgere l’evento anche in caso di maltempo.

Il programma del workshop, nel corso della giornata, toccherà momenti di crescita personale, di meditazione, il potenziamento della motivazione, la sostituzione delle emozioni negative con quelle potenzianti positive, il rilassamento ipnotico con gli elementi della natura.

PROGRAMMA:

Ore 9,30 – Registrazione e Accoglienza

Ore 9,50 – Inizio 1° parte lavori

Ore 13,00 – Pranzo al sacco libero

Ore 13,50 – Inizio 2° parte lavori

Ore 18,00 – Feedback e saluti

Per info e iscrizioni: https://www. marcozecca.com/emozioniamo

Il workshop è condotto da Marco Zecca, Mental trainer, Ipnotista, Emotional Coach.