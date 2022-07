Al via “Chianciano Terme in Musica” con il concerto “Omaggio a Ennio Morricone”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Domani sabato 16 luglio debutta la prima edizione di “Chianciano Terme in Musica” che si protrarrà fino al 29 settembre.

Il festival si aprirà al Palamontepaschi con il concerto “Omaggio a Ennio Morricone”.

A celebrare il leggendario Maestro, mancato due anni fa, sul podio Paolo Ponziano Ciardi, direttore artistico e presidente dell’Istituzione Sinfonica Italia Classica, che piloterà l’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca. Sul palco saranno il soprano Silvia Capra e il flautista Paolo Zampini che insieme hanno costituito nel 2020 il duo “Aulos Vox”.

Paolo Zampini è stato interprete prediletto di Morricone con il quale ha cominciato girare il mondo dal 1985 e realizzato innumerevoli incisioni discografiche.

Una curiosità. Il flautista si è esibito per la primissima volta in pubblico proprio a Chianciano e per questo –racconta- con la città ha un legame speciale.

Il programma della serata naturalmente prevede una selezione, per gli arrangiamenti di Francesco Oliveto, delle innumerevoli e celeberrime colonne sonore cinematografiche del compositore romano e premio Oscar.

Da “C’era una volta il West” a “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, da “Nuovo Cinema Paradiso” a “La leggenda del pianista sull’Oceano” fino al brano “Gabriel’s oboe” del film “Mission”.

Non solo Terme, concerti per tutti

“C’è grande attesa per questo evento. È un’iniziativa importante tanto per le aspettative della cittadinanza e per i turisti, attratti sì dalle nostre storiche fonti termali ma sempre più alla ricerca di un’offerta culturale di qualità”.

Così il sindaco della cittadina toscana Andrea Marchetti intervenuto, insieme al suo vice e assessore alla Cultura Rossana Giulianelli, lo scorso 13 luglio a Firenze all’incontro nel Foyer del Teatro della Compagnia con Paolo Ponziano Ciardi per la presentazione della nuova rassegna concertistica.

Il progetto è nato – ha spiegato il Primo Cittadino- anche in considerazione dell’interesse e del grande entusiasmo del pubblico accorso numeroso al “Concerto di Primavera”, organizzato dall’Istituzione Sinfonica Italia Classica quest’anno ad aprile al Salone della mescita nel Parco delle Terme.

Ed è stato realizzato – ha ribadito Rossana Giulianelli- anche per offrire ai turisti un’ulteriore opportunità di apprezzare angoli affascinanti, noti e meno noti, del minuscolo comune senese che annovera tra i suoi estimatori, tra gli altri, Pirandello e Fellini. E più di recente il regista Fabrizio Guarducci che a Chianciano ha voluto girare il suo film “Una sconosciuta”.

Giovani musicisti alla ribalta

Dall’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca alla Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e all’Italian Guitar Campus: i talenti della nuova generazione sono ben rappresentati nel cartellone di “Chianciano Terme in Musica”.

Ho voluto dare particolare risalto ai giovani che aspirano a far carriera in un settore difficile qual è la musica, cui hanno dedicato anni di studio – ha sottolineato il Direttore artistico che, oltre che all’attività concertistica, si è altresì dedicato a quella formativa. Ha insegnato nei Conservatori “J. Tomadini” di Udine, “Nicola Sala” di Benevento e “Luigi Cherubini” di Firenze.

Gli altri appuntamenti.

Martedì 26 luglio. “Night in jazz” con le improvvisazioni della Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, diretta da Oscar Del Barba, pianista e compositore. I giovani jazzisti suoneranno all’aperto, al Parco dell’Acqua Santa.

Venerdì 12 agosto. Atmosfera da favola al Palamontepaschi con “Shahrazād”, la famosa composizione sinfonica di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov ispirata a “Le mille e una notte”.

In scena i Danzatori dell’Associazione Europea Danza per le coreografie di Luisa Guicciardini e l’Orchestra dell’Istituto Boccherini con il suo direttore Gian Paolo Mazzoli.

Giovedì 25 agosto. Nella Sala Fellini al parco dell’Acqua Santa un attraente spettacolo multimediale ripercorre la parabola esistenziale del Sommo Poeta.

Alessio Puccio, il doppiatore ufficiale in Italia di Harry Potter, racconta a grandi e piccini “La straordinaria vita di Dante Alighieri”. A fare da contrappunto alla narrazione le note di Bach, Smetana, Williams e Prokofiev eseguite dal Quintetto Lucensis e le video-illustrazioni di Nereide Geraci.

Giovedì 29 settembre. Gran finale al Teatro Caos con le note senza tempo di “Beethoven & Boccherini” eseguite dall’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” e dal giovane prodigio romeno Stefan Cazacu al violoncello.

Sul podio ancora una volta il direttore artistico Paolo Ponziano Ciardi, musicista genovese di formazione mitteleuropea, bacchetta nota anche negli Stati Uniti, Messico e Brasile.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21 e 15.

Biglietti

Palamontepaschi: intero 10 euro, ridotto 5 (studenti e over 65).

Parco Termale dell’Acqua Santa e Teatro Caos 5 euro