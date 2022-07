Concerti Ambria Jazz Armonia2022

Da Morbegno a Mazzo di Valtellina. Una valle al ritmo di jazz. Il jazz è vivo in Valtellina, artisti nazionali e internazionali calcheranno i palchi itineranti di #AmbriaJazzArmonia2022.

Venerdì 22 luglio ore 21:00 – Chiostro dell’Auditorium Sant’Antonio Morbegno – PIANO SOLO CORPO SOLO Simone Graziano piano; Claudia Caldarano danza.

Piano Solo Corpo Solo (the right to be left alone) è una performance/concerto profondamente legata al nostro tempo. Un tempo di violazione del corpo e della libertà, di isolamento e confusione. Qui il suono e il movimento sono emotività, tattilità, visione, l’espressione di moti interiori che cercano di liberarsi.

In Piano Solo Corpo i brani composti e suonati da Simone Graziano per pianoforte a coda (dall’album Embracing the future) dialogano con Corpo Solo, la composizione coreografica di Claudia Caldarano. L’incontro qui si realizza in un abbraccio, in un gesto magico capace di fissare nell’ultimo attimo, nell’istante, il duraturo.

In collaborazione con il Comune di Morbegno, Novara Jazz, collettivo LAAGAM, Rassegna Rami d’ORA (evento inaugurale) e con il contributo del MiC – Ministero della Cultura.

Sabato 23 luglio ore 21:00 – Centrale Edison – Piateda

LIBERETTO III – Lars Danielsson 4T

Lars Danielsson contrabbasso, violoncello, piano; Gregory Privat, piano; John Parricelli, chitarra; Robert Ikiz, batteria, percussioni.

Da un articolo di Alceste Ayroldi apparso su Musica Jazz nel novembre 2021 apprendiamo una perfetta sintesi di quanto ci aspetta a Piateda:

“Danielsson non delude mai, perché le sue composizioni sono il perfetto bilanciamento di jazz di marca europea, spruzzate di rock, ampie venature di musica classica e profumi del folclore musicale scandinavo e delle sonorità attinte dal Sud del mondo. Dodici brani che trasportano l’ascoltatore in un’altra dimensione, quella della bellezza della musica in assenza di virtuosismi oramai bolsi, di ginnastica ritmica fatta con gli strumenti musicali.” Un appuntamento di levatura internazionale da non perdere.

Nel pomeriggio sono previste numerose e significative iniziative a partire dalle ore 15:00.

AmbriaJazz, insieme all’Associazione dappertutto ODV, propone un #jazzcamminante per TUTTI: un percorso ad anello in bicicletta con visita guidata al Centro Ittico di Faedo sosta alla Casa Provinciale dell’accessibilità di montagna con merenda a cura di Albergo Etico Sondrio e concerto di CARLO MAVER, già ospite di AmbriaJazz, alle ore 18:00. Un concerto in piena Natura, proprio come ci piace immaginare il jazz in queste valli alpine. Sarà un #jazzcamminante speciale che porrà l’accento sull’inclusione, l’accessibilità, la sostenibilità, il tutto in un’ottica di promozione del territorio.

#jazzcamminante per TUTTI è una iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione attiva del Comune di Piateda, Edison Centrale Venina, Centro Ittico di Faedo, Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio, dappertutto, Casa provinciale dell’accessibilità di Montagna, Albergo Etico Sondrio, UICI Sondrio, Valtelbike, l’Ghirù, AltRaValtellina.

Domenica 24 luglio – ore 21:00 – Palazzo Lavizzari – Mazzo di Valtellina YONN – Gregory Privat piano vocals

Nello storico palazzo Lavizzari di Mazzo di Valtelllina, nuovo Comune che aderisce al Festival, incontreremo Gregory Privat , piano vocals, l’eclettico compositore e performer caraibico presenta YONN.

Nato in Martinica nel dicembre 1984, Grégory Privat è figlio del pianista José Privat, noto per la sua partecipazione al gruppo caraibico riconosciuto a livello internazionale, Malavoi. Attratto giovanissimo dal pianoforte, dall’età di sei anni studia la musica classica per poi dedicarsi alle tecniche di improvvisazione e al jazz. Dopo aver incrociato la strada di importanti musicisti e avviato diverse importanti collaborazioni internazionali pubblica il suo primo album da solista nel 2022, YONN.

In area concerto potremo ammirare e interagire con lo “Stargate”, progetto vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab – terza edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

In collaborazione con FORME Impresa Sociale e il Comune di Mazzo di Valtellina.

Tutti i concerti di #AmbiaJazzFestival2022 sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria dal sito www.ambriajazzfestival.it