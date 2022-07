Dal 2 al 7 agosto 2022 presso il Piazzale dei Caduti della Montagnola e la Biblioteca Arcipelago Auditorium di Roma, Twain Centro di Produzione Danza presenta “direzioniAltre Festival_tuttelestradeportanoaRoma”, articolato in performances urbane, spettacoli di musica, circo, teatro, teatro ragazzi e danza, passeggiate culturali, incontri con gli artisti, laboratori per bambini e masterclass per giovani professionisti dello spettacolo. Un Festival-Narrazione multidisciplinare di 6 giorni e per tutte le età che, con 29 eventi ad ingresso gratuito organizzati presso il Municipio VIII di Roma, racconta il territorio che abita ai propri cittadini.

Dal 4 al 7 agosto a partire dalle 18:30 la piazza principale del Quartiere Montagnola verrà immersa da spettacoli a ingresso libero che affrontano tematiche sociali e civili attuali: la relazione tra gli esseri umani, tra uomo e donna, tra uomo e società, tra uomo e ambiente, come in “Romanza, le jardin” di Loredana Parrella, “La frontiera” e “Animali” di Margine Operativo, “Isabel – tratto da una storia vera” di Anonima Teatri, “LIOV” di Diego Sinniger. Non mancano i riferimenti storici e culturali in “Juliette on the Road” di Loredana Parrella, nel pluripremiato “Albania Casa Mia” di Aleksandros Memetaj, “Nothing to declare” di Yoris Petrillo, “Memorie di un ciabattino” di Anonima Teatri. Dedicati invece ai più piccoli spettacoli e laboratori come “Il Paese delle Meraviglie” di Nogu Teatro.

Presso la Biblioteca Auditorium Arcipelago si svolgeranno già a partire dal 2 agosto il Laboratorio di Danza e Teatro rivolto a giovani interpreti a cura di Csaba Varga, assistente di Cie Linga, e Giampiero Rappa, in collaborazione con Loris Petrillo Program e Anonima Teatri, e dal 3 agosto i laboratori per bambini “Fiaba a Sorpresa” e “Carillon di Fiabe” diretti da Piero Cherici di Diesis Teatrango. Ancora, Giorgia Celli condurrà “Flamenco per tutti”, laboratorio/spettacolo aperto a tutti a Piazzale dei Caduti. Sempre presso la Biblioteca, invece, avranno luogo due incontri con personalità del mondo dello spettacolo, ospiti Giampiero Rappa e Agnese Lorenzini. Il 6 agosto sarà poi il giorno in cui da Parco della Torre di Tor Marancia a Piazzale dei Caduti della Montagnola ripercorreremo all’indietro la storia del quartiere nell’appuntamento “Passeggiata con la Storia”.

“direzioniAltre”, infatti, non è solo un festival ma un evento di riqualificazione e riutilizzo dei luoghi della quotidianità, che promuove il bisogno di tornare a vivere gli spazi comuni, la socialità e lo scambio tra i cittadini. “direzioniAltre”, si pone come “vettore” per indicare luoghi fuori dalla portata del grande turismo, ma ricchi di storia e significato per la comunità e mette in relazione ricerca, innovazione, giovane autorialità, nuove modalità di fruizione e di coinvolgimento del pubblico.

Il festival, finalizzato alla sperimentazione di nuove modalità di ricerca scenica e di incontro tra artisti e spettatori – nato nel 2013 ad Albano Laziale, spostatosi nel 2015 a Ladispoli, nel 2016 a Tolfa e dal 2018 a Tuscania, che vedrà anche quest’anno una sua tappa dal 24 al 28 agosto – si propone, come in tutte le sue precedenti edizioni, come un’occasione di raccoglimento sociale, un luogo dove ogni cittadino può trovare un confronto costruttivo con l’evento artistico o con il resto del pubblico, dove i bambini vengono stimolati e intrattenuti attraverso l’arte, dove le famiglie possono condividere qualche ora insieme tra laboratori, spettacoli ed incontri che “guardano verso altre direzioni”.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

INFO:

Ingresso gratuito a tutti gli eventi. Prenotazione obbligatoria per i laboratori.

0761 1986895 / (+39) 380 146 2962 (Whatsapp)

info@cietwain.com | cietwain.com