Fuori Programma, gli appuntamenti dedicati alla danza contemporanea

A luglio si entra nel vivo del festival Fuori Programma, l’unico appuntamento estivo a Roma interamente dedicato alla danza contemporanea.

Si comincia venerdì 1 e sabato 2 con un doppio programma proposto dalla compagnia Balletto Civile, formazione di danzatori-attori che lavora su un linguaggio totale dove il teatro, la danza e il canto – canti popolari, cori sacri, canzoni della tradizione italiana – interagiscono dando vita a spettacoli originali e a un nuovo stile di “movimento narrativo”. Nel Foyer del Teatro Biblioteca Quarticciolo alle 19.00 andrà in scena un estratto da Loose dogs di Emanuela Serra, un atto poetico dedicato a chi dissente accompagnato da una selezione musicale composta di rumori, suoni acustici, vibrazioni. Il secondo spettacolo, dal titolo GENTE#Roma, spettacolo itinerante per luoghi insoliti, rientra in un progetto speciale che “Fuori Programma” commissiona a un grande artista in esclusiva per il festival nel Parco Tor Tre Teste Alessandrino, ore 20.00. E se lo scorso anno la coreografia site specific era stata affidata all’acclamato danzatore, coreografo e regista Marcos Morau, quest’anno sarà Michela Lucenti, fondatrice e anima del Balletto Civile, a presentare il suo spettacolo, durante il quale il pubblico seguirà un percorso disseminato di situazioni e personaggi anomali: una schiera di creature stra-ordinarie al limite tra la semplice realtà che viviamo e la visione.

È una prima nazionale martedì 5 e mercoledì 6 luglio nell’Arena del Teatro India, ore 19.15, lo spettacolo che presenta Nunzio Impellizzeri Dance Company. Please, hold me è il titolo della performance-installazione partecipativa che mette la danza nelle mani del pubblico. È un assolo a due: un performer e uno spettatore attivo sono collegati senza contatto diretto. La creazione esplora il concetto di “supporto” su più livelli e il pubblico in prima persona sceglie se essere un peso inamovibile o un supporto per la performance.

Martedì 5 il festival ospita, in collaborazione con Dap Festival e Civitanova Danza Festival, anche un altro appuntamento nell’Arena del Teatro India alle ore 19.45: l’anteprima di The real you, la nuova creazione di Mauro Astolfi per il suo Spellbound Contemporary Ballet, compagnia che da venticinque anni è presente sulla scena europea e non solo. Per questo nuovo lavoro il coreografo romano dallo stile originale e in costante rinnovamento, tra gli autori maggiormente rappresentativi della scena contemporanea, sì è ispirato a un discorso tenuto in pubblico ad Amsterdam nel 1969 da Jiddu Krishnamurti, carismatica figura del secolo scorso che ha esplorato il significato dell’esistenza dell’uomo e del mondo, incoraggiando migliaia di persone in ogni parte del mondo alla ricerca della libertà e della comprensione interiore.

Mercoledì 6 nell’Arena del Teatro India, ore 19.45, in Ritratto d’artista, appuntamento realizzato con il sostegno di Goethe Institut e in collaborazione con Civitanova Danza Festival, il coreografo di fama mondiale Jacopo Godani presenta per la prima volta al pubblico italiano il proprio lavoro spogliato da tutti gli orpelli scenici (costumi, luci, scenografia), in modo da evidenziare la ricerca filosofica e coreografica che vi soggiace. Lo spettacolo ripercorre gli “highlights” dei lavori di successo creati da Godani negli ultimi anni: High Breed (Excerpts), Clay and Kevin, Roberta and Gaizka, Amanda, BACH OFF, Hollow Bones (Excerpts), spettacoli presentati nei grandi teatri del panorama internazionale, sotto l’ombrello della Dresden Frankfurt Dance Company, la compagnia della quale Godani è stato direttore artistico e coreografo dal 2015 e che lascerà nell’estate 2023.

Fuori Programma è prodotto da European Dance Alliance/Valentina Marini Management in collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 – 2021 – 2022” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

Programma

venerdì 1 e sabato 2 luglio

Foyer del Teatro Biblioteca Quarticciolo | h 19.00

Balletto Civile/Emanuele Serra

LOOSE DOGS/Estratto

ideazione e testi Emanuela Serra

suono Guido Affini

produzione Balletto Civile

grazie al Teatro della Tosse Fondazione Luzzati

Parco Tor Tre Teste Alessandrino | h 20.00

Balletto Civile/Michela Lucenti

GENTE#Roma

Spettacolo itinerante per luoghi insoliti –

creazione per Fuori Programma Festival 2022

interpreti di Balletto Civile e altri perfomer del territorio

ideazione e coreografia Michela Lucenti

creato e performato da Balletto Civile

sassofono Dimitri Grechi Espinoza

produzione Balletto Civile – Festival Fuori Programma

martedì 5 e mercoledì 6 luglio

Arena del Teatro India | ore 19.15

Nunzio Impellizzeri Dance Company (CH)

PLEASE, HOLD ME

Prima nazionale

ideazione e coreografia Nunzio Impellizzeri

outside e assistente di produzione Irene Andreetto

performer Federica Aventaggiato

costume design Nunzio Impellizzeri

produzione di costumi Theama for Dance

direzione tecnica Viktoras Zemeckas

gestione della produzione Manfred Dachs

martedì 5 luglio

Arena del Teatro India | ore 19.45

Spellbound Contemporary Ballet/Mauro Astolfi

THE REAL YOU

Anteprima

Progetto in collaborazione con Dap Festival e Civitanova Danza Festival

coreografia e regia Mauro Astolfi

interpreti Anita Bonavida, Lorenzo Capozzi, Maria Cossu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Mateo Mirdita, Alessandro Piergentili, Miriam Raffone, Martina Staltari

musiche originali Andrea Buttafuoco

disegno luci Marco Policastro

costumi Anna Coluccia

mercoledì 6 luglio

Arena del Teatro India | ore 19.45

Jacopo Godani

RITRATTO D’ARTISTA

coreografie Jacopo Godani

con i danzatori della Frankfurt Dance Company

progetto in collaborazione con Goethe Institut e Civitanova Danza Festival

High Breed (Excerpts)

coreografie, costumi, luci Jacopo Godani

musiche Ulrich Mueller & Siegfried Rössert (48 Nord)

Clay and Kevin

coreografie, luci Jacopo Godani

costumi Clay Koonar

musiche William Walton 5 Bagatelles, II. Lento (played two times), 5 Bagetelles, V. Con Sclancio

Roberta and Gaizka

coreografie, costumi, luci Jacopo Godani

musiche Toru Takemitsu Air di Ulrich Mueller

Amanda

coreografie, costumi, luci Jacopo Godani

musiche Augustin Barrios Mangoré Una Limosna por el Amor de Dios di Ulrich Mueller

Bach Off!

coreografie, costumi, luci Jacopo Godani

musiche Johann Sebastian Bach da Suiten für Violoncello

Hollow Bones (Excerpts)

coreografie, costumi, luci Jacopo Godani

musiche Ulrich Mueller & Siegfried Rössert (48Nord)

Biglietti

Loose Dogs 1 e 2 luglio, Teatro Biblioteca Quarticciolo

INGRESSO euro 3,00

Gente#Roma 1 e 2 luglio, Parco Alessandrino

INTERO 12,00 euro, RIDOTTO 10,00 euro

Please, hold me 5 e 6 luglio

INGRESSO 3,00 euro

The Real You 5 luglio

INTERO 10,00 euro, RIDOTTO 8,00 euro

Ritratto d’Artista 6 luglio

INTERO 15,00 euro, RIDOTTO 12,00 euro

Abbonamento eventi Teatro India 40,00 euro

Abbonamento FP Festival (tutti gli eventi di spettacolo)

Euro 65,00

Acquisto online ciaotickets.com e rivendite autorizzate

Info e prenotazioni

www.fuoriprogramma.com

fuoriprogramma.prenotazioni@gmail.com