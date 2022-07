Roma Culture, i nuovi appuntamenti fino al 5 luglio

Al via una nuova settimana di eventi di Roma Culture. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative offerte dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale Estate Romana 2020-2021-2022 e dell’avviso pubblico annuale Estate Romana 2022 “Riaccendiamo la città, insieme” sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma.

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma.

TEATRO E DANZA

Per la rassegna Tor Bella Monaca Teatro Festival a cura dell’Associazione Culturale Seven Cults, nell’Arena del teatro, da venerdì 1° a domenica 3 luglio la Compagnia NoGravity porta in scena Exodus con le coreografie di Emiliano Pellisari e Mariana Porceddu. Uno spettacolo di sculpture dance e physical theatre con tecniche illusionistiche che a partire dai diversi esodi presenti nella storia ebraica, intende rappresentare il tema universale dell’immigrazione. Sul palco danzatori-acrobati accompagnati dalla musica ebraica, romana, greca, aramaica, berbera di Walter Maioli e Jordi Savall e dalla voce ebraica di Moni Ovadia. Martedì 5 luglio Artemis danza e Tieffe presentano l’anteprima di Alì dagli occhi azzurri. Profezie di Pier Paolo Pasolini, adattamento drammaturgico di Emilio Russo che ne firma la regia insieme a Monica Casadei, con i danzatori Mattia Molini e Michelle Atoe e con Chiara Tomei e Antonio Perretta. Progetto cross-over tra parola, musica e movimento, per un omaggio al centenario di Pier Paolo Pasolini anti convenzionale e anti celebrativo. Prima la profezia poetica, onirica e mistica di Pasolini che anticipa di un trentennio l’incontro/scontro tra le culture, poi le parole nei confronti del potere corrotto e incompetente del nostro paese, con cui il poeta si scaglia senza deroghe e pudore contro i colpevoli e tutti gli altri che sanno, mettendoli in guardia e invitandoli a parlare, perché il silenzio di chi sa non potrà durare troppo a lungo. Inizio spettacoli ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Nell’ambito di Fuori programma Festival a cura dell’associazione E.D.A. European Dance Alliance, venerdì 1 e sabato 2 luglio, alle ore 19.45, sempre al Parco Tor Tre Teste Alessandrino, lo spettacolo di balletto GENTE#Roma di Michela Lucenti, performato da Balletto Civile. Venerdì 1 e sabato 2 luglio alle ore 19 presso il foyer del Teatro Biblioteca Quarticciolo verrà eseguito un estratto della performance Loose Dogs di Emanuela Serra, tra i fondatori della compagnia Balletto Civile, in una totale compresenza dell’ambiente di scena con quello dello spettatore. Un’esperienza iper-sensoriale, accompagnata da una selezione musicale composta di rumori, suoni acustici, vibrazioni, tutto volto a ricreare un universo completamente abitato da “materia fluida”. Sabato 2 luglio, alle ore 18 nello stesso teatro, in scena R.I.P.O.F.O.B.I.A, restituzione del progetto di residenza della compagnia House of IVONA realizzato in collaborazione con Romaeuropa Festival. Una riflessione sulle insicurezze e le paranoie dell’uomo, soprattutto sul paradosso dell’irrazionalità della paura umana. (Biglietti online su https://www.ciaotickets.com). Lunedì 4 e martedì 5 luglio alle ore 20.30, invece, nella Sala Oceano Indiano del Teatro India andrà in scena in prima nazionale la prova aperta di IF THERE IS NO SUN, inedita creazione dell’artista visivo e regista teatrale romano Luca Brinchi insieme alla cantante e beatmaker italiana di origine liberiana Karima 2G aka Anna Maria Gehnyei e alla performer e coreografa pugliese Irene Russolillo. Una creazione che prova a condividere sogni e desideri legati ai luoghi e alle persone che fanno parte di un viaggio, tra Africa ed Europa. Martedì 5 luglio , nell’Arena del Teatro India, alle ore 19.15 Please, Hold Me, prima nazionale della performance-installazione partecipativa del coreografo Nunzio Impellizzeri e alle ore 19.45, anteprima di The Real You del coreografo Mauro Astolfi per Spellbound Contemporary Ballet. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it

Nello Spazio Rossellini si conclude domenica 3 luglio la IX edizione di Dominio Pubblico – La Città agli under 25 a cura dell’associazione culturale Dominio Pubblico. Tra gli ultimi appuntamenti di teatro, danza, musica, installazioni, in programma giovedì 30 giugno alle ore 10.30 Il Parlamento incontra la Città, incontro conclusivo del progetto artistico e di cittadinanza attiva “Politico Poetico +”. Venerdì 1° luglio alle ore 16 il meeting Lo stato dell’Arte, dalle ore 18 alle 22.30 lo spettacolo teatrale in VR Il Labirinto (in replica anche il 2 e il 3 luglio) e alle 20 la performance Kebab di Leonardo Tomasi. Domenica 3 luglio alle ore 19 l’incontro Re-Play. Presentazione del percorso di lavoro YouthForum CircoSfera Lazio, alle 22 Love! Revolt! Battle! esito del laboratorio Preparazione alla battaglia condotto da ORTIKA/Alice Conti e alle 23 il concerto della Eko Orchestra, ensemble di chitarre. Inoltre da venerdì 1 a domenica 3 luglio sarà ospitata anche la mostra Spazi Collaterali che vuole dare allo spettatore una libera e personale visione del percorso da fare all’interno della diversità di linguaggi artistici presentati. La mostra sarà arricchita anche da alcuni live painting.

Alcuni eventi sono ad ingresso gratuito, altri a pagamento con prenotazione alla mail prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it oppure su eventbrite.it.

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti continuano anche questa settimana le repliche della commedia shakespeariana diretta da Marco Carniti Falstaff e le allegre comari di Windsor, in scena da mercoledì 29 giugno a domenica 3 luglio alle ore 21. Nelle serate del 4 e 5 luglio, invece, alle ore 21 in programma lo spettacolo Quel copione di Shakespeare, un lavoro di e con Vittorio Viviani in cui vengono messe a confronto alcune celebri rappresentazioni del bardo con le novelle italiane dalle quali egli trasse ispirazione. In questa due giorni il confronto sarà tra Romeo e Giulietta e La sfortunata morte di due infelicissimi amanti di Matteo Bandello. Biglietti online su https://www.ticketone.it

Con l’appuntamento di domenica 3 luglio alle ore 21 al Mausoleo Ossario Garibaldino al Gianicolo, si conclude la 29ma edizione della Festa della Cultura organizzata dall’Associazione Culturale Controchiave. Dopo il programma di spettacoli teatrali, musica, danza, proiezioni e presentazioni di libri svoltosi nel Parco della scuola Principe di Piemonte nel quartiere di San Paolo-Ostiense, come ultimo appuntamento viene proposto lo spettacolo teatrale gratuito con musica dal vivo La Romana Repubblica – quanno er popolo diventò sovrano, prodotto e realizzato da Controchiave, in collaborazione con il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina. La rappresentazione, con testi e musica originali, con 7 attori in scena e 5 musicisti, narra di come Roma per un attimo abbia vissuto l’utopia di scrivere un’altra storia d’Italia, che anticipava di cent’anni la nascita di un paese democratico, laico, basato sulla sovranità popolare. È la Repubblica Romana, vissuta e difesa per soli ​cinque mesi, dal febbraio al luglio 1849, da un gruppo di patrioti le cui spoglie riposano oggi all’interno del Mausoleo stesso. Ingresso libero.

Nel cortile del Teatro del Lido dal 5 luglio al 7 agosto arriva la VI edizione di Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, il festival multidisciplinare ideato da Valdrada, con 20 eventi completamente gratuiti. In calendario si alterneranno 10 Piraterie (spettacoli di Teatro, Musica, Scena Off e Stand Up Comedy); 5 InCanti (spettacoli di Teatro Ragazzi, ogni domenica alle ore 19); 5 Castelli di Sabbia (laboratori per bambini/e e ragazzi/e, ogni giovedì alle ore 17). Aprirà la manifestazione, martedì 5 luglio alle ore 21 il duo drag delle Karma B, con Le Dive con qualcosa in più, una pièce dai toni brillanti che attraverso canzoni dal vivo ed esibizioni rende omaggio a grandi interpreti e protagoniste della musica e dell’intrattenimento, da Raffaella Carrà a Rettore, ad Antonella Ruggiero.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione: info@valdradateatro.it

MUSICA

Questa settimana Village Celimontana, il jazz club all’aperto a cura di Jazz Village Roma, proporrà l’esibizione di Max Paiella & The Rabbits dal titolo Sparlando Sinatra, un racconto parlato e cantato sul grande cantante italo-americano (1° luglio). Il fine settimana dapprima vedrà il ritorno sul palco dei Soulpeanuts Big Band con un concerto interamente dedicato alla musica afroamericana (2 luglio), per poi offrire l’esibizione colma di sonorità boogie woogie, jump blues, rock’n’roll e swing della band The Red Wagons (3 luglio).

Lunedì 4 luglio, inoltre, torna l’appuntamento con Greg ogny Luneday, in cui l’istrionico artista presenterà Flamenco del patio, uno spettacolo incentrato sull’arte del flamenco. Infine, martedì 5 luglio, l’appuntamento è con il Monica Proietti Tuzia Swing 5tet per un viaggio musicale nell’America degli anni ’30 e ’40. Inizio concerti ore 22. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Inizia all’insegna della risata la nuova settimana del Sessantotto Village, la manifestazione ad ingresso gratuito al Parco Talenti curata Gino srl. Sarà infatti il comico Alberto Farina il primo ad esibirsi giovedì 30 giugno, nell’ambito della rassegna Giovedì comico. A seguire, il 1° luglio, in programma l’omaggio musicale dei TreeGees mentre il 2 luglio si terrà il concerto Hard candy show, con brani dance anni ’80 e ’90. Infine, il 5 luglio, nell’ambito della rassegna Sessantotto in Jazz, si terrà il concerto dedicato a Miles Davis. Inizio spettacoli ore 20. Ingresso gratuito contingentato con prenotazione obbligatoria al numero telefonico 328.9260903.

Per la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla, debutta venerdì 1° luglio alle ore 21 (repliche domenica 3 e martedì 5 luglio) il capolavoro di Leonard Bernstein, Mass, nel nuovo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma e con la regia di Damiano Michieletto. Sul podio il maestro venezuelano Diego Matheuz che dirigerà l’Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Maestro del Coro Roberto Gabbiani. Con la partecipazione di “Fabbrica” Young Artist Program e della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma. Coreografia di Sasha Riva e Simone Repele, scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti, luci di Alessandro Carletti, video di Filippo Rossi. Nel ruolo del celebrante Markus Werba. Sul palco anche uno Street People Chorus, composto da performer di musical. Al centro della scena è stato inserito un muro, accompagnato da videoproiezioni con la mappa di tutti i muri innalzati nel mondo per dividere i popoli e le nazioni. Inizio repliche ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Non si ferma la stagione del Roma Summer Fest nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Questa settimana, nella programmazione a cura della Fondazione Musica per Roma, si esibiranno: gli Skunk Anansie, una delle rock band britanniche più grandi di tutti i tempi (29 giugno), il cantautore Brunori Sas (30 giugno), i leggendari Deep Purple (2 luglio) e Rufus Wainwright (4 luglio). Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Continua anche la stagione di Summertime sul palco all’aperto di Villa Osio, sede della Casa del Jazz. Qui ad esibirsi saranno il quartetto composto da Israel Varela, Karen Lugo, Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi che si esibirà nel concerto Un secolo di jazz (2 luglio); Alegiani & Peppe Servillo che, insieme alla Mejo Orchestra, porteranno in scena lo spettacolo Di cosa vive l’uomo, con le canzoni di Kurt Weill e Bertold Brecht (4 luglio). Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Sempre nel parco della Casa del Jazz venerdì 1° luglio inaugura la rassegna I Concerti nel Parco a cura dell’associazione culturale I Concerti nel Parco. Martedì 5 luglio Simone Cristicchi e Amara in Concerto mistico per Battiato omaggiano il grande maestro siciliano proponendo il suo repertorio, accompagnati da I Solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone. Inizio spettacoli ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it

Si intitola La musica è una cosa meravigliosa, la stagione concertistica estiva di Roma Tre Orchestra in programma fino al 22 settembre nel cortile del Convitto Vittorio Locchi, nel complesso di via Carlo Spinola. L’affascinante luogo, solitamente non aperto al pubblico, accoglierà l’esibizione dei migliori giovani del panorama nazionale e internazionale, che daranno vita ad una rassegna di musica da camera e sinfonica con le esecuzioni dei grandi capolavori di Mozart, Chopin, Brahms, Beethoven e molti altri. Tra i concerti prossimi: domenica 3 luglio alle ore 21, comincerà il lento avvicinamento alle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Anton Bruckner con un concerto di sue sinfonie eseguite da Francesco Carletti e Alberto Masetto, nelle versioni per pianoforte solo o pianoforte a quattro mani. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Martedì 5 luglio alle 21, sarà la volta del concerto Virtuosismo in punta d’arco con l’orchestra che per l’occasione sarà diretta dal giapponese Hideaki Hirai. A loro si aggiungerà il virtuoso della tastiera Ivan Donchev per un programma che include brani di Elgar e Mozart. Biglietti online sul sito www.r3o.org.

Presso la terrazza del MACRO, martedì 5 luglio alle ore 19, nell’ambito di REwind/REcount, la serie di incontri per ascoltare e rivivere storie di musicisti e personaggi fondamentali della scena musicale italiana e non solo, filtrati dallo sguardo e dall’orecchio dei protagonisti, Demented Burrocacao condurrà una chiacchierata con Jime e Marco dell’archivio virtuale Futuro Arcaico per analizzare e approfondire le loro ricerche sulle tradizioni e il folklore italiano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

ARTE

Dal 2 luglio al 18 settembre torna nella capitale Fai la Differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità, la kermesse a cura di Asd Sunrise 1 dedicata ai temi ambientali e dello sviluppo sostenibile. In programma esposizioni di opere d’arte e design sostenibile con artisti del riciclo e artigiani del riuso; incontri con start up e imprese che innovano; interviste e laboratori green ed educational; e ancora show cooking del recupero, workshop, rappresentazioni laboratoriali con musica. Tra i primi appuntamenti, da sabato 2 luglio a domenica 11 settembre, presso il Centro Commerciale Euroma2 (viale Cristoforo Colombo angolo viale Oceano Pacifico) l’esposizione delle opere scelte partecipanti a Contesteco 2022, il concorso d’arte e design sostenibile + eco del web, dedicato per questa edizione a Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza del centenario della nascita, e al suo pensiero visionario sullo sviluppo sostenibile. In mostra i lavori degli artisti: Bennewitz Beate, Buffa Laura, Cerella Patrizia, Cotimbo Madia, Dazzi Daniela, Iemmo Domenica, Lanci Ludovica, Lancia Rocco, Marras Salvatore, Melotti Claudia, Pecoraro Tiziana, Pispoli Mauro, Presutti Giovanni, Viola Cesarina, Abbate Samuele, Arnò Massimo, Azzena Stefano, Centro Diurno La Fabbrica dei Sogni, Fabbri Donatella. La mostra, visitabile ad ingresso libero tutti i giorni ore 10-21 circa, è fruibile anche online sul sito www.contesteco.com. Inoltre sabato 2 e domenica 3 luglio, dalle ore 15 alle 18, sui canali social della manifestazione si potranno seguire in diretta live streaming le interviste-talk Da venti a trenta con esperti di settore, imprenditori e manager, sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile del pianeta.

Entra nel vivo Summer Tales – Roma non esiste, la manifestazione realizzata da PAV con il gruppo DOM- e la comunità di Roma non esiste, che fino al 30 settembre vedrà impegnato il collettivo composto da artisti, performer, danzatori, urbanisti, architetti e ricercatori, sia in azioni di indagine e di sollecitazione dello spazio pubblico, sia in azioni performative rivolte alla comunità residente, costruendo spazi di co-creazione collettiva. Martedì 5 luglio alle ore 17.30, presso la Biblioteca Giovenale, inaugurerà la mostra/installazione Sguardo Monofocale, il reportage fotografico dell’artista Futura Tittaferrante che documenta la ricerca condotta in questi anni sul territorio del IV Municipio presentandone i risultati. L’esposizione sarà fruibile fino al 4 agosto ad ingresso libero negli orari di apertura della biblioteca.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che il 3 luglio, prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito per tutti nei musei civici con possibilità di visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso. Entrata libera anche nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali e ai siti Super con visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino. Fa eccezione alla gratuità la retrospettiva al Museo dell’Ara Pacis dedicata a Robert Doisneau, uno dei padri fondatori della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada.

Dal 1° al 24 luglio al Museo di Roma in Trastevere prende forma il secondo atto della mostra Il chiostro animato – Lo spazio è solo rumore, che ha come protagonista il progetto musicale Salò (Roma 2019), formato da Toni Cutrone, Stefano Di Trapani, Cosimo Damiano, Emiliano Maggi e Giacomo Mancini. Musica noise, scenari psichedelici, simbolismi mitologici, ritualità, costumi barocchi e iconografia rurale compongono l’immaginario del gruppo che scardina ogni regola dell’intrattenimento artistico contemporaneo. (Dal martedì alla domenica ore 10-20; ultimo ingresso alle ore 19).

Martedì 5 luglio dalle ore 19 alle 23 nel chiostro-giardino della Galleria d’Arte Moderna in via Crispi, si potrà partecipare alla prima di tre serate (le altre saranno il 6 e il 7 luglio) di discussioni e proiezioni nell’ambito della mostra in corso Il video rende felici, video arte in Italia. Alla presenza di artisti, studiosi e rappresentanti di istituzioni, verranno presentate le proposte emerse dai tavoli di lavoro sui temi della curatela, della produzione, della distribuzione, dell’archivio, dello statuto giuridico del video. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (max 60 persone).

Informazioni al numero 060608 (attivo tutti i giorni 9-19)

Al MACRO sono in corso diverse mostre: fino al 28 agosto Cinzia says…, antologica dedicata all’artista, stilista e designer Cinzia Ruggeri (1942-2019); fino al 4 settembre The Orbzerver, tributo al leggendario musicista e artista Lee Scratch Perry; fino al 9 ottobre Richard Serra: Animal habitats live and stuffed…Roma, La Salita, 1966 dedicata alla prima personale dell’artista Richard Serra, tenutasi a Roma nel 1966 alla Galleria La Salita e All Capitals della designer Julia Born, che presenta un’esposizione monumentale di iscrizioni, segni, impronte, estrapolati dai loro contesti originali come monumenti o semplici muri; fino al 23 ottobre Espressionismo sociale, dedicata al poliedrico compositore Egisto Macchi (1928-1992), fino al 6 novembre Sharp Smile dell’artista francese Eva Barto (1987) che si interroga sulle relazioni che governano i codici della proprietà e della produzione e, in particolare, quelle che regolano i rapporti di filantropia e mecenatismo nel sistema dell’arte contemporanea. Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili martedì ore 12-21, mercoledì, giovedì e venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Al Mattatoio, nel Padiglione 9A, dal 30 giugno al 4 settembre apre la mostra SEDIMENTS. After memory a cura di Johanne Affricot ed Eric Otieno Sumba, che attraverso le opere di Victor Fotso Nyie, Muna Mussie, Las Nietas de Nonó, Christian Offman, indaga i quattro segni distintivi della modernità liquida: le rivoluzioni ostacolate, le soggettività postcoloniali, il consumismo vuoto e la cittadinanza precaria. (Ingresso libero da martedì a domenica ore 17-22, ultimo ingresso ore 21). Nell’ambito della mostra è previsto inoltre un calendario di eventi che questa settimana proporrà: giovedì 30 giugno alle 19, l’azione performativa PF DJ (Performing DiscJockey) di Muna Mussie nel Padiglione 9a, e alle 19.45 il concerto di Laryssa Kim nel Padiglione 9b; martedì 5 luglio alle 19, nello spazio esterno tra il Padiglione 9a e 9b, si terrà il talk Archivi dispersi e resistenza: il teatro etiope prima, durante, dopo l’impero di Hailé Selassié con Liliana Mele e Ilenia Caleo. Alle 21, infine, nel Padiglione 9b la performanceThe Nothing #8: SPAZIO GRIOT @Mattatoio di Autumn Knight e Silvia Calderoni. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Fino al 7 agosto inoltre al Mattatoio prosegue la rassegna re-creatures Estate a cura di Ilaria Mancia. Le artiste e gli artisti coinvolti dialogano con lo spazio proponendo installazioni e momenti performativi. Tra gli appuntamenti in programma alla Pelanda, mercoledì 29 giugno alle ore 21.30 nello spazio esterno la coreografa Katerina Andreou eseguirà la performance musicale Rave To Lament (30’) mentre alle 22.30 nel Foyer 2 ci sarà il concerto di musica elettronica dei MAS (Simone Pappalardo, Simone Alessandrini e Mauro Remiddi). Giovedì 30 giugno dalle ore 21.30 nel Teatro 1, il collettivo di videoartisti Alterazioni Video (composto da Paololuca Barbieri Marchi, Alberto Caffarelli, Matteo Erenbourg, Andrea Masu e Giacomo Porfiri) presenterà al pubblico Himalaya il nuovo film in divenire, musicandolo dal vivo durante un Live set/performance/concerto e in parte ultimando la fase di creazione e montaggio. Per l’occasione, fino al 7 agosto, negli stessi spazi, il collettivo presenta anche alcune installazioni site-specific come Untitled (2022) e Himalaya – L’installazione (2022) affiancati da lavoro storici quali Guerra e Pace (2019) e All My Friends Are Dead (2009) e altro materiale documentario. La partecipazione alle performance e l’ingresso alla mostra (da martedì a domenica ore 17-22) sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 4 settembre l’esposizione Il video rende felici. Videoarte in Italia, a cura di Valentina Valentini, allestita in contemporanea nelle sedi di Palazzo delle Esposizioni e Galleria d’Arte Moderna e dedicata alla produzione di videoarte e cinema d’artista in Italia dalla fine degli anni Sessanta al nuovo secolo.

Palazzo delle Esposizioni: domenica, martedì, mercoledì e giovedì ore 10-20, venerdì e sabato ore 10- 22.30; ultimo ingresso un’ora prima. Galleria d’Arte Moderna: dal martedì alla domenica ore 10-18.30; ultimo ingresso alle 18.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Lunedì 4 luglio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Valle Aurelia nell’ambito della rassegna Come Pasolini: le voci della città, che comprende incontri, reading, presentazioni di libri, suggestioni musicali e poetiche ispirati al Genius loci del poeta di Casarsa, si terrà La poesia della città, incontro con lo scrittore e traduttore Damiano Abeni che dialogherà con Andrea Tomasini. (Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili).

In attesa della prossima finalissima della LXXVI edizione del Premio Strega 2022, a cui quest’anno eccezionalmente accedono sette anziché cinque libri con due ex aequo al quinto posto, martedì 5 luglio alle 19 presso Casa delle Letterature si terrà l’incontro con i sette finalisti: Marco Amerighi, con Randagi (Bollati Boringhieri), proposto da Silvia Ballestra; Fabio Bacà, con Nova (Adelphi), presentato da Diego De Silva; Alessandra Carati, con E poi saremo salvi (Mondadori), presentato da Andrea Vitali; Mario Desiati, con Spatriati (Einaudi), presentato da Alessandro Piperno; Veronica Galletta, con Nina sull’argine (minimum fax), presentato da Gianluca Lioni; Claudio Piersanti, con Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), presentato da Renata Colorni; Veronica Raimo, con Niente di vero (Einaudi), presentato da Domenico Procacci. A intervistare gli autori sarà Giorgio Nisini. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Biblioteche di Roma e Casa delle Letterature, oltre che sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Info: 06.45460581 – casadelleletterature@bibliotechediroma.it.

La stessa sera, dalle ore 19.45, nell’Arena della Biblioteca Laurentina, lo scrittore e poeta romano Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega giovani 2020, si intratterrà con il pubblico parlando del suo universo creativo, tra ricordi di esperienze e poesia, testimonianze di vita e letteratura. Modera Marco Guerra. Info: 06.45460760 – ill.laurentina@bibliotechediroma.it

CINEMA

Dal 4 al 15 luglio il cortile dell’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi, nel parco di Monte Mario, ospiterà la sesta edizione di Cinema Balduina a cura dell’Associazione Insieme per Balduina. Saranno 10 serate a ingresso gratuito interamente dedicate al mondo del cinema e alle sue maestranze, con interviste dedicate e proiezioni di lungometraggi e corti che mettono in risalto il lavoro delle tante professionalità che operano in questo ambito. Si comincia lunedì 4 luglio, quindi, a partire dalle ore 20, con la presentazione dell’edizione 2022 e la proiezione del film Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi, mentre martedì 5 luglio alle ore 20, spazio al cinema d’animazione con la proiezione de I primitivi di Nick Park.

Doppio film d’animazione nella programmazione di questa settimana della manifestazione Cinema alle mura…e non solo, a cura del Comitato Mura Latine APS. Sullo schermo posizionato al Parco della Mura Aureliane, all’altezza di via Tracia a Porta Metronia, verranno proiettati La spada nella roccia (giovedì 30 giugno) e Ratatouille (martedì 5 luglio). L’ingresso è gratuito e l’inizio, in entrambi i casi, è previsto alle ore 21.

Nel chiuso della Sala Deluxe, lunedì 4 luglio alle ore 18 si terrà una serata speciale condotta da Mario Sesti in onore di Ugo Tognazzi. Si partirà con la proiezione del documentario che Ricky Tognazzi ha dedicato al padre, La voglia matta di vivere e, a seguire, si proseguirà con la presentazione del libro Ugo Tognazzi. Storia, stile e segreti di un grande attore (Edizioni Sabinae – Luce Cinecittà) e della mostra Tognazzi Pasolini 100 a cura di Luisa Mazzone. Sempre lunedì 4 luglio, ma in esterno e alle 21.30, in programma per la rassegna RHV 20 02-22 – RHVEstate su grande schermo il film Viaggio della speranza di Xavier Koller. Martedì 5 luglio, infine, partirà alle 20.30 la mini rassegna CSC Social Club. A lezione di cinema. Come si trasmette il mestiere e si coltiva il talento del cinema, in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale. Si partirà dalla figura del regista con l’ex allievo del Centro Sperimentale Daniele Luchetti a colloquio con Laura Samani. A seguire la proiezione di Prova d’orchestra di Federico Fellini. La programmazione di Casa del Cinema è a ingresso gratuito.

KIDS

Al Mattatoio venerdì 1° luglio dalle ore 10.30 alle 13, nell’ambito della mostra SEDIMENTS. After memory, si terrà Storie d’Argilla, laboratorio per bambini di 6-10 anni condotto dallo sculture Victor Fotso Nyie.

Nell’ambito del Tor Bella Monaca Teatro Festival venerdì 1° e sabato 2 luglio alle ore 19, nella Sala Piccola del Teatro Tor Bella Monaca, verrà rappresentato Tremotino adattamento di Gigi Palla della celebre fiaba dei fratelli Grimm, per la regia di Gabriella Praticò e con Simone Bobini, Martina Carletti, Francesco Mistichelli. I giovani spettatori saranno coinvolti in prima persona nel dipanare la trama della vicenda e trovare una soluzione che porti al sospirato lieto fine. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, per la rassegna Al Globe con mamma e papà, sabato 2 e domenica 3 luglio alle ore 11 in scena lo spettacolo Johnny Fatstaff e le perfide cheerleader di Windsor scritto e diretto da Gigi Palla, che narra delle disavventure e delle pene d’amore del giovane Johnny, il ragazzo “più sfigato” del suo college. Spettacolo adatto a tutti e a bambine e bambini di 4-11 anni. Biglietti online su https://www.ticketone.it

Al Museo Napoleonico, nell’ambito della mostra in corso Napoleone ultimo atto. L’esilio, la morte, la memoria, sabato 2 luglio. dalle ore 16 alle 17.30, si terrà il laboratorio gratuito In viaggio con Napoleone per bambini di 8-12 anni (max 5 partecipanti). Gli accompagnatori dei bambini potranno partecipare alle ore 16.30 alla visita a tema alla mostra. A cura delle operatrici del servizio Civile con il coordinamento di Laura Panarese. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito della mostra Guardare è un gioco. I libri fotografici di Tana Hoban dedicata all’artista, fotografa e film maker americana, domenica 3 luglio alle 11, in programma Sguardi sul mondo, visita e laboratorio rivolti a famiglie con bambini di 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria: https://ecm.coopculture.it.