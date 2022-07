I CONCERTI NEL PARCO

ESTATE 2022

Al Parco della Casa Del Jazz il 31 luglio 2022 – ore 21.00

“#LEPIÚBELLEFRASIDIOSHO”

FEDERICO “OSHO” PALMAROLI

Uno spettacolo dal vivo di e con OSHO

Accompagnamento musicale live di FURANO SAXOPHONE QUARTET

Alberto Napolitano, sax soprano Matteo Quitadamo, sax contralto Antonio Russo, sax tenore Marco Destino, sax baritono

Nuova Produzione – Prima a Roma

Domenica 31 luglio, una nuova produzione in Prima a Roma“#LEPIÚBELLEFRASIDIOSHO” è la pagina Facebook in cui Federico Palmaroli, in arte “Osho” ordisce urticanti e divertenti situazioni surreali. Decontestualizzando le immagini, catturate dal flusso mediatico tramite tagli originali, Palmaroli attribuisce irriverenti battute ai loro eminenti protagonisti, sono irresistibili carrellate di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità che si esprimono con un linguaggio “da strada” e che proprio per quel senso del contrario innescano meccanismi del tutto esilaranti.

In scena, per la prima volta dal vivo, Federico “OSHO” Palmaroli, con l’accompagnamento musicale del Furano Saxophone Quartet, farà sfilare una dopo l’altra le scoppiettanti vicende di questi ultimi anni, accoppiando le sue celebri vignette a commenti verbali e musicali, in una catartica satira 2.0, a velocità 5G, travolgendo il pubblico con una fragorosa risata liberatoria.

“#lepiubellefrasidiosho” che dà il titolo allo spettacolo, in realtà è la pagina Facebook in cui Federico Palmaroli aka Osho, ordisce urticanti e divertenti situazioni surreali. Quello di OSHO, quindi, è un successo inizialmente misurato a colpi di “mi piace”, ma che deve la sua fortuna ad un sottotesto drammaturgico che restituisce sempre qualcosa di estremamente aderente alla realtà dei fatti, alla loro attualità.

“Osservo la realtà, ne colgo gli aspetti più comuni, come possono essere le espressioni che senza neanche accorgercene ripetiamo tutti, e ho trovato divertente associarle a un personaggio così spirituale come Osho. Il contrasto che ne deriva genera la risata.” Federico Palmaroli.

https://www.iconcertinelparco.it/it/cartellone.html

TUTTE LE DATE

31 LUG

ROMA

Parco Villa Osio “I Concerti nel Parco” Ore 21.00

5 AGO

MARINA DI PIETRASANTA LU

“La Versiliana Festival” Ore 21.30

6 AGO

ASSISI

Lyrick Summer Arena Ore 21.30