I Concerti nel Parco, Omar Sosa – Marialy Pacheco in concerto

Venerdì 8 luglio,per i Concerti nel Parco, alla Casa del Jazz, unica data in Italia “MANOS” eccezionale duo pianistico con OMAR SOSA e MARIALY PACHECO. Omar Sosa, artista cubano fra i più eclettici ed innovatori dell’ultimo ventennio, in perenne esplorazione di nuove collaborazioni per ampliare il suo, già dilatato, orizzonte musicale, è stato più volte ospite delle precedenti edizioni de I Concerti nel Parco, insieme a Paolo Fresu, Yilian Canizares, Enrnesticco. Marialy Pacheco, una delle più elettrizzanti ed interessanti musiciste della sua generazione, anche lei cubana di nascita, prima donna a vincere la Piano Solo Competition al Montreux Jazz Festival, ha un tocco sensuale ed uno stile che è una miscela unica di musica tradizionale cubana, ritmi afro-cubani e jazz contemporaneo. Una combinazione del mio approccio di improvvisazione jazz con il bellissimo stile orchestrale di Marialy – racconta Omar Sosa – una fusione che ci è venuta semplice e naturale consentendoci di dialogare musicalmente in nuovi modi, e di celebrare la ricchezza delle nostre radici afro-cubane. Quattro mani e quattro piedi che, in un pazzo interplay tra forte e pianissimo, creano un’atmosfera ipnotica.

La vita è un processo di sviluppo, apprendimento e crescita, sperimentazione, condivisione delle conoscenze – racconta Omar Sosa – Perciò quando Marialy mi ha invitato a partecipare al suo album del 2017, DUETS, ho capito immediatamente che sarebbe stata un’esperienza di grande arricchimento musicale per me. Era la prima volta che suonavo totalmente in duo con un altro pianista! E questo processo creativo in studio di registrazione è stato il punto di partenza della nostra collaborazione sul palco, che ha comportato la combinazione del mio approccio di improvvisazione jazz con il bellissimo stile orchestrale di Marialy. È stata una fusione che è venuta semplice e naturale. Dare la precedenza a ciò che sento per me è la cosa di gran lunga più importante e sono grato a Marialy per questa opportunità di ascoltare e dialogare musicalmente in nuovi modi, e celebrare la ricchezza delle nostre radici afro-cubane.

Negli anni Novanta a Cuba, quando avevo circa 18 anni – racconta Marialy Pacheco – avevo una videocassetta di Omar Sosa che suonava un concerto open-air per migliaia di persone. Il suo modo di suonare era incantevole. Ho guardato quel video quasi ogni giorno, apprendendo il più possibile, ipnotizzata dalla sua arte, senza immaginare che dopo molti anni mi sarei trovata seduta al pianoforte davanti a lui sul palco, suonando insieme, imparando da lui, condividendo le storie di vita, e chiamandolo amico. Apparteniamo a due generazioni differenti eppure abbiamo la stessa estetica quando si parla di musica e del modo di approcciarci al nostro duo. Non abbiamo bisogno di parole quando suoniamo insieme. C’è una connessione immediata, una comprensione musicale e un profondo senso di fiducia che è davvero importante, specialmente perché creiamo costantemente mentre suoniamo, i momenti musicali svaniscono tanto velocemente quanto nascono. Per me è questo che rende questo progetto così prezioso, ogni serata è unica, un momento che non si concretizzerà mai più in quell’esatta maniera, un’esperienza straordinaria per il pubblico.

